18 марта 2020, 09:07
Азербайджан заявил об обстреле трех сел в зоне конфликта
Позиции азербайджанских военных в селах на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны за сутки 22 раза, сообщило Минобороны страны.
Как сообщал "Кавказский узел", 17 марта Азербайджан заявил о 21 нарушении режима прекращения огня, днем ранее насчитал 24 случая обстрела позиций своих войск.
"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза", - сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте.
По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гызылгаджылы, Джафарли, Бала Джафарли Газахского района. Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", Газахский район Азербайджана граничит с Тавушской областью Армении.
Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха к 09.00 мск сегодня не прокомментировали на своих сайтах данное сообщение.
Стороны карабахского конфликта заключили перемирие в апреле 2016 года, после нескольких дней вооруженного противостояния, отмечается в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Несмотря на это, в течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".
"Кавказский узел" отслеживает новости о событиях в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".