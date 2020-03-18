Учения азербайджанской армии. 18 апреля 2018 года. Фото с сайта Минобороны Азербайджана. https://mod.gov.az/ru/foto-arhiv-045/?gid=26511

18 марта 2020, 09:07

Азербайджан заявил об обстреле трех сел в зоне конфликта

Позиции азербайджанских военных в селах на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны за сутки 22 раза, сообщило Минобороны страны.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 марта Азербайджан заявил о 21 нарушении режима прекращения огня, днем ранее насчитал 24 случая обстрела позиций своих войск.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза", - сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гызылгаджылы, Джафарли, Бала Джафарли Газахского района. Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", Газахский район Азербайджана граничит с Тавушской областью Армении.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха к 09.00 мск сегодня не прокомментировали на своих сайтах данное сообщение.

Стороны карабахского конфликта заключили перемирие в апреле 2016 года, после нескольких дней вооруженного противостояния, отмечается в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Несмотря на это, в течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". 

"Кавказский узел"  отслеживает новости о событиях в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Нагорный Карабах насчитал 160 обстрелов в зоне конфликта за неделю", "Миссия ОБСЕ не выявила нарушений в зоне карабахского конфликта", "Погиб второй за три дня азербайджанский пограничник".

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