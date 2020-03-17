Военнослужащие азербайджанской армии. Фото: пресс-служба МО Азербайджана https://mod.gov.az/ru/foto-arhiv-045/?gid=28995

17 марта 2020, 09:44

Азербайджан насчитал 21 обстрел со стороны Армении

Позиции азербайджанской армии были обстреляны, в том числе из снайперских винтовок, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 16 марта Азербайджан заявил об обстрелах трех сел на границе с Арменией, насчитав 24 нарушения режима прекращения огня за сутки.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз", - сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Гушчу Айрым Газахского района.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха к 09.30 мск сегодня не прокомментировали на своих сайтах данное сообщение.

Стороны карабахского конфликта заключили перемирие в апреле 2016 года, после нескольких дней вооруженного противостояния, отмечается в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Несмотря на это, в течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". 

"Кавказский узел"  отслеживает новости о событиях в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Миссия ОБСЕ не выявила нарушений в зоне карабахского конфликта", "Погиб второй за три дня азербайджанский пограничник", "Нагорный Карабах насчитал 160 обстрелов в зоне конфликта за неделю".

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