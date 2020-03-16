Азербайджанские военные на передовой в зоне карабахского конфликта. Фото Минобороны Азербайджана. https://mod.gov.az

16 марта 2020, 08:50

Азербайджан заявил об обстрелах трех сел на границе с Арменией

Позиции азербайджанской армии были обстреляны из пулеметов и снайперских винтовок, режим прекращения огня нарушен 24 раза за сутки, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", утром 15 марта Азербайджан заявил о 30 случаях нарушения перемирия армянской стороной.

"Подразделения Вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза", - сообщило сегодня на своем сайте Минобороны Азербайджана. Позиции азербайджанских военных были обстреляны в селах Гушчу Айрым в Газахском районе, в селах Алибейли и Мунджуглу в Товузском районе и на безымянных высотах в Гедабекском районе, сообщило военное ведомство.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Газахский, Гедабекский и Товузский районы Азербайджана граничат с Тавушской областью Армении.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территорий, которые находятся под контролем властей Нагорного Карабаха, следует из сообщения ведомства.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха к 08.30 мск сегодня не прокомментировали на своих сайтах данное сообщение.

Стороны карабахского конфликта заключили перемирие в апреле 2016 года, после нескольких дней вооруженного противостояния, отмечается в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Несмотря на это, в течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". 

"Кавказский узел"  отслеживает новости о событиях в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Миссия ОБСЕ не выявила нарушений в зоне карабахского конфликта", "Погиб второй за три дня азербайджанский пограничник", "Нагорный Карабах насчитал 160 обстрелов в зоне конфликта за неделю".

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