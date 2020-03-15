15 марта 2020, 10:08

Азербайджан сообщил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта

Позиции азербайджанской армии были обстреляны 30 раз за сутки на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта, заявило министерство обороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", утром 14 марта Азербайджан заявил о 30 случаях нарушения перемирия армянской стороной. В свою очередь, Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 230 обстрелах за неделю с 8 по 14 марта.

Стороны карабахского конфликта заключили перемирие в апреле 2016 года, после нескольких дней вооруженного противостояния, отмечается в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Несмотря на этом в течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет. При этом Азербайджан летом в течение месяца сообщал о почти полном затишье на фронте, сообщается в подготовленном "Кавказским узлом" материале "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 30 раз", - сообщило сегодня на своем сайте Минобороны Азербайджана. Позиции азербайджанских военных были обстреляны в селах Ферехли, Гушчу Айрым и Гызылгаджылы и на безымянных высотах  в Газахском районе, в селе Заманлы и на безымянных высотах в Гедабекском районе, сообщило военное ведомство.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территорий, которые находятся под контролем властей Нагорного Карабаха, следует из сообщения ведомства.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха к 10.00 мск сегодня не отреагировали на своих сайтах на данное сообщение.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Миссия ОБСЕ не выявила нарушений в зоне карабахского конфликта", "Погиб второй за три дня азербайджанский пограничник", "Нагорный Карабах насчитал 160 обстрелов в зоне конфликта за неделю".

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