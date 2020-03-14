Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 230 обстрелах за неделю

14 марта 2020, 14:10

Азербайджанские солдаты с 8 марта сделали более 2000 выстрелов по позициям Армии обороны, заявило сегодня военное ведомство Нагорного Карабаха.

Как информировал "Кавказский узел", с 1 по 7 марта Нагорный Карабах зафиксировал 160 случаев нарушения перемирия азербайджанской стороной.

С 8 по 14 марта вооруженные силы Азербайджана 230 раз нарушили перемирие, сделав при этом около двух тысяч выстрелов из стрелкового оружия разного калибра, сообщило на своем сайте Минобороны Нагорного Карабаха.

Военное ведомство Азербайджана к 14.10 мск 14 марта не отреагировало на своем сайте на данное заявления. Однако сегодня утром азербайджанская сторона заявила о 30 обстрелах за сутки с территории, контролируемой Нагорным Карабахом, и со стороны Армении.