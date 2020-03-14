14 марта 2020, 14:10

Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 230 обстрелах за неделю

Азербайджанские солдаты с 8 марта сделали более 2000 выстрелов по позициям Армии обороны, заявило сегодня военное ведомство Нагорного Карабаха.

Как информировал "Кавказский узел", с 1 по 7 марта Нагорный Карабах зафиксировал 160 случаев нарушения перемирия азербайджанской стороной.

С 8 по 14 марта вооруженные силы Азербайджана 230 раз нарушили перемирие, сделав при этом около двух тысяч выстрелов из стрелкового оружия разного калибра, сообщило на своем сайте Минобороны Нагорного Карабаха.

Военное ведомство Азербайджана к 14.10 мск 14 марта не отреагировало на своем сайте на данное заявления. Однако сегодня утром азербайджанская сторона заявила о 30 обстрелах за сутки с территории, контролируемой Нагорным Карабахом, и со стороны Армении.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, отмечается в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Однако в течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". Согласно подсчетам Министерства обороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет. При этом Азербайджан в течение месяца сообщал о почти полном затишье на фронте, указано в материале "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".

Новости о развитии конфликта вокруг Нагорного Карабаха "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также содержатся материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Азербайджан обвинил Армению в обстрелах четырех сел", "Нагорный Карабах рапортовал о самой спокойной ситуации в зоне конфликта за 10 лет".

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