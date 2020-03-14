Азербайджан заявил о снайперских обстрелах с армянской стороны

14 марта 2020, 08:38

Позиции азербайджанской армии на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны 30 раз за сутки, заявило министерство обороны страны.

Как информировал "Кавказский узел", утром 13 марта Азербайджан заявил о 27 случаях нарушения перемирия армянской стороной. По данным Минобороны Азербайджана, обстрелы велись с применением крупнокалиберных пулеметов.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 30 раз", - сообщило сегодня на своем сайте Минобороны Азербайджана.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территорий, которые находятся под контролем властей Нагорного Карабаха, следует из сообщения ведомства.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха к 8.38 мск 14 марта не отреагировали на своих сайтах на данное.

Стороны карабахского конфликта заключили перемирие в апреле 2016 года, после нескольких дней боев. Однако вооруженное противостояние продолжилось, отмечается в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет. При этом Азербайджан летом в течение месяца сообщал о почти полном затишье на фронте, сообщается в подготовленном "Кавказским узлом" материале "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".