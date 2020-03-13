Азербайджан обвинил Армению в 27 обстрелах

13 марта 2020, 10:50

Подразделения Вооруженных сил Армении 27 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 12 марта Азербайджан сообщил об обстреле пяти сел в зоне конфликта с применением пулеметов.

С 12 по 13 марта позиции азербайджанской армии подверглись обстрелам, в том числе в селах Гушчу Айрым, Гызылгаджылы, Бала Джафарли Газахского района, в селe Коханеби Товузского района и селe Гаравелилер Гедабекского района, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Министерства обороны Азербайджана.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако вооруженное противостояние продолжилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет. При этом Азербайджан летом в течение месяца сообщал о почти полном затишье на фронте, говорится в материале "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".