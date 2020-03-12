Азербайджан сообщил об обстреле пяти сел в зоне конфликта

12 марта 2020, 09:25

Позиции азербайджанской армии были обстреляны из пулеметов, режим прекращения огня за сутки нарушен 32 раза, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана 11 марта насчитало 23 случая нарушения прекращения огня, днем ранее заявило о 30 обстрелах своих войск в зоне конфликта.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 32 раза", – сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Кохнегышлаг Агстафинского района, в селах Ферехли, Ашагы Аскипара, Гызылгаджылы, Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района. Согласно сервису "Яндекс.Карты", Газахский и Агстафинский районы Азербайджана граничит с Тавушской областью Армении.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако вооруженное противостояние продолжилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет. При этом Азербайджан летом в течение месяца сообщал о почти полном затишье на фронте, говорится в материале "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".