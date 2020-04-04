Азербайджанский солдат. Фрто пресс-службы Минобороны Азербайджана, https://mod.gov.az

04 апреля 2020, 09:36

Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах на линии фронта

Азербайджанские позиции на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта подверглись 23 обстрелам за сутки, сообщило Минобороны страны.

"Кавказский узел" информировал, что к утру 3 апреля Азербайджан насчитал 25 обстрелов своих позиций за сутки.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза", - заявило сегодня азербайджанское Минобороны на своем сайте.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территорий под контролем властей Нагорного Карабаха, следует из сообщения ведомства.

По состоянию на 9.36 мск 4 апреля министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха не отреагировали на своих сайтах на данное заявление.

Стороны карабахского конфликта заключили перемирие в апреле 2016 года. Однако оно не остановило вооруженного противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

"Кавказский узел" отслеживает новости о событиях в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

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