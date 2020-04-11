Азербайджанские солдаты. Фото пресс-службы Минобороны Азербайджана, https://mod.gov.az

11 апреля 2020, 09:27

Азербайджан зафиксировал 23 обстрела на линии фронта

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелам на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта, заявило сегодня министерство обороны страны.

"Кавказский узел" информировал, что 9 апреля Азербайджан насчитал 25 обстрелов своих позиций.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза", - заявило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территории, которая контролируется властями Нагорного Карабаха.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха, по состоянию на 9.27 мск 11 апреля, не отреагировали на своих сайтах на данное заявление.

Перемирие, заключенное сторонами карабахского конфликта в апреле 2016 года, не остановило вооруженного противостояния, отмечается в материале "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне конфликта в течение первых двух лет фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

"Кавказский узел" размещает новости о развитии карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Карабахский солдат ранен в зоне конфликта", "Нагорный Карабах насчитал 170 обстрелов со стороны Азербайджана", "Солдат-срочник погиб в Нагорном Карабахе".

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