Азербайджан насчитал 25 обстрелов за сутки

09 апреля 2020, 08:46

Позиции азербайджанской армии были обстреляны в трех селах приграничного района, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 8 апреля Азербайджан также обвинил Армению в обстрелах трех сел, насчитав 24 нарушения режима прекращения огня за сутки.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 25 раз", - сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гушчу Айрым, Ашагы Аскипара, Бала Джафарли Газахского района. Этот район, согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", граничит с Тавушской областью Армении.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 08.40 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

Перемирие, которое стороны карабахского конфликта заключили в апреле 2016 года, не остановило вооруженного противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне конфликта в течение первых двух лет фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

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