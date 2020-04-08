Построение в войсках армии Азербайдажна. Фото: пресс-служба МО Азербайджана https://mod.gov.az/ru/foto-arhiv-045/?gid=30606

08 апреля 2020, 08:52

Азербайджан обвинил Армению в обстрелах трех сел

За минувшие сутки позиции азербайджанской армии были обстреляны в зоне конфликта 24 раза, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как сообщал «Кавказский узел», 7 апреля Минобороны Азербайджана насчитало 23 обстрела позиций своих войск в зоне Карабахского конфликта, днем ранее сообщило о 24 случаях нарушения режима прекращения огня.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза", – сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте.

По данным ведомства, подверглись обстрелам позиции азербайджанской армии в селах Кемерли, Ферехли, Гушчу Айрым и на безымянных высотах на территории Газахского района. Этот район, согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", граничит с Тавушской областью Армении.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 08.50 мск не отреагировали на своих сайтах на данное заявление.

Перемирие, которое стороны карабахского конфликта заключили в апреле 2016 года, не остановило вооруженного противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне конфликта в течение первых двух лет фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

"Кавказский узел" отслеживает новости о событиях, которые происходят в зоне карабахского конфликта, на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан заявил об обстрелах четырех сел в зоне конфликта", "Солдат-срочник погиб в Нагорном Карабахе", "Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

08 апреля 2020, 08:08

08 апреля 2020, 07:28

  • Жители Чечни упрекнули чиновников за игнорирование мер безопасности

    Руководство Чечни и большинство чиновников не пользуется средствами защиты даже во время проведения совещаний с участием большого количества лиц, несмотря на объявленные жесткие меры в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Часть жителей региона, следуя их примеру, отказывается от ношения медицинских масок и перчаток, но некоторые полагают, что средства защиты необходимы, и продолжают ими пользоваться.

08 апреля 2020, 06:47

08 апреля 2020, 06:22

  • Аналитики указали на рост напряженности в Чечне на фоне усиления карантинных мер

    Распространение практики применения силы к нарушителям карантинных мер в Чечне будет зависеть от федеральной повестки, но наказания для аргунских силовиков после унижения местного жителя ожидать не стоит, считает член экспертного совета Московского центра Карнеги Алексей Малашенко. Практика унижений в республике нарастает на фоне карантина, отметил блогер Тумсо Абдурахманов. Действия чеченских силовиков создают напряженность в обществе, полагает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

08 апреля 2020, 06:03

  • Жители Чечни пожаловались на подорожание проезда в такси

    С введением жестких карантинных мер в Чечне существенно снизилось количество общественного транспорта, а частный извоз был запрещен. В связи с этим оставшиеся на линии таксисты взвинтили цены на проезд, пожаловались жители республики.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи