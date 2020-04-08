Азербайджан обвинил Армению в обстрелах трех сел

08 апреля 2020, 08:52

За минувшие сутки позиции азербайджанской армии были обстреляны в зоне конфликта 24 раза, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как сообщал «Кавказский узел», 7 апреля Минобороны Азербайджана насчитало 23 обстрела позиций своих войск в зоне Карабахского конфликта, днем ранее сообщило о 24 случаях нарушения режима прекращения огня.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза", – сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте.

По данным ведомства, подверглись обстрелам позиции азербайджанской армии в селах Кемерли, Ферехли, Гушчу Айрым и на безымянных высотах на территории Газахского района. Этот район, согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", граничит с Тавушской областью Армении.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 08.50 мск не отреагировали на своих сайтах на данное заявление.

Перемирие, которое стороны карабахского конфликта заключили в апреле 2016 года, не остановило вооруженного противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне конфликта в течение первых двух лет фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

"Кавказский узел" отслеживает новости о событиях, которые происходят в зоне карабахского конфликта, на тематической странице "Карабах: худой мир или война".