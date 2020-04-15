Махачкалинцы поделились мотивами проведения концертов на балконах

15 апреля 2020, 00:13

Балконные концерты в Махачкале прошли по собственной инициативе горожан, вдохновленных опытом жителей Европы, а не в ответ на акцию региональных властей, сообщили опрошенные "Кавказским узлом" местные жители. Подобные мероприятия не должны нарушать закон «О тишине», отметил юрист.

Как писал "Кавказский узел" ,министерством по делам молодежи Дагестана объявило акцию "Концерт с балкона", на которые пользователи соцсетей ответили критикой под хэштегом #Хватиторатьсбалкона. По мнению пользователей, в условиях пандемии следует молиться и читать Коран, а не гневить Аллаха пением. Жители республики указали, что пение с использованием звукоусилителей мешает отдыхать детям и пожилым.

По данным на 14 апреля, общее число зараженных коронавирусом в Дагестане достигло 100. В республике, как и в других регионах, введен режим самоизоляции для всех жителей, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

Махачкалинцы рассказали, почему решили спеть на балконах

Житель Махачкалы Расул по собственной инициативе спел песни со своего балкона. Об акции Минмолодежи Дагестана махачкалинец не слышал.

«Я увидел в интернете видеоролики, как итальянцы поют на балконах во время карантина. Мы с женой подумали: почему бы и нам не попробовать? Музыкального образования у меня нет, часто пою в караоке, решили попробовать. Спел на балконе 5-6 песен на русском и английском языках под музыкальную фонограмму. С соседних балконов вышли посмотреть, одобрительно кивали, во дворе люди останавливались, слушали. Негативных эмоций не было», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Расул.

По его словам, регулярно проводить подобные концерты, и, тем более участвовать в акциях, он не собирается.

Акции, связанные с пением с балкона, распространены в разных городах Италии, жителей которой обязали самоизолироваться. Участники музыкальных флешмобов, договариваясь в соцсетях, в назначенное время поют с балконов своих квартир, подыгрывая на музыкальных инструментах или подручных предметах, сообщила 13 марта "Российская газета".

Махачкалинка Сабина также не слышала об акции «Концерт с балкона», но спела под гитару несколько песен.

«Я окончила музыкальную школу, играю на пианино и гитаре, часто пою дома для друзей. На изоляции скучно, увидела по телевизору, как в европейских странах поют и танцуют на балконах, решила в шутку исполнить пару песен. Звукоусиливающей аппаратуры у меня нет, просто спела под гитару. Некоторые прохожие смотрели недоуменно и проходили дальше, были и те, кто в знак одобрения приветствовал», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Сабина.

Она добавила, что во время балконных концертов следует учитывать покой соседей, и не беспокоить их слишком громкой музыкой.

Юрист указал на необходимость соблюдать закон «О тишине»

Представитель городской общественной организации «Каспийск – наш город» Хабиб Айгумов высказался одобрительно насчет балконных концертов.

«Если это людям приносит радость, почему нет? Пусть поют на здоровье и на радость остальным. С чего людям сидеть напряженными и угрюмыми. В такие времена должен быть позитив», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Айгумов.

Подобные балконные концерты не должны нарушать закон «О тишине», считает активист махачкалинского общественного движения «Город наш», юрист Арсен Магомедов. По его словам, единого мнения по поводу таких мероприятий у него нет

«Как юрист считаю, что если граждане не нарушают закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан», то (проведение балконных концертов) разрешено. Как мусульманин, использование музыки в общественных местах не одобряю. Позиция как общественника: наше общество получило в наследие от СССР распад связей в обществе и социальное разобщение. Если такие пения объединяют людей, то они полезны для общества», - высказал корреспонденту «Кавказского узла» свое мнение Магомедов.

Отметим, что согласно статьи 2 закон от 17.11.2015 г. № 90 «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Республики Дагестан», «тишина и покой граждан должны обеспечиваться с 23 часов до 8 часов утра" в рабочие будни, и до 9 часов утра - в субботу, воскресенье или нерабочий праздничный день в России. Согласно статьи 4 в это время не допускается использование устройств звукоусиления, а также "игра на музыкальных инструментах, громкое пение" и другое.

Несоблюдение тишины является нарушением санитарно-эпидемиологических требований, за которые предусмотрена ответственность, установленная статьями 6.3 и 6.4 КоАП РФ, говорилось в сообщении на сайте Госдумы России 3 февраля. Максимальные санкции по этим статьям предусматривают от 500 до 1000 рублей соответственно.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в материале "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина размещена "Кавказским узлом" в справке "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".