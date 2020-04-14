Мусульмане призвали жителей Дагестана к молитве вместо песен с балконов

14 апреля 2020, 14:44

В условиях пандемии следует молиться и читать Коран, а не гневить Аллаха пением, заявили пользователи соцсетей, выступившие против организованной Минмолодежи Дагестана акции "Концерт с балкона".

Как писал "Кавказский узел", пользователи соцсетей ответили на организованную министерством по делам молодежи Дагестана акцию "Концерт с балкона" критикой под хэштегом #Хватиторатьсбалкона. Пение с использованием звукоусилителей мешает отдыхать детям и пожилым, указали жители республики.

В Дагестане, как и в других регионах, введен режим самоизоляции для всех жителей, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

Пользователи соцсетей раскритиковали акцию "Концерт с балкона" с религиозной точки зрения.

"Мечети закрыли, <...> теперь и петь на балконах [начали]. Я, например, не хочу слушать музыку - пусть каждый занимается тем, что нравится, в своем доме, не мешая другим", - написала на странице "Кавказского узла" в Instagram umm_.asiya.

Мечети в Дагестане закрыты в связи с распространением коронавирусной инфекции, Духовное управление мусульман республики предписало совершать пятничные намазы дома.

"Везде звучит азан (призыв к молитве. - Прим. "Кавказского узла"), а в Даге[стане] - музыка", - посетовала в комментариях на той же странице hrabraia_0994_. "Пусть лучше делают дуа (то есть молятся. - Прим. "Кавказского узла") за всех мусульман и пусть включают на балконах чтение Корана", - предложила maret_5149. "Можно делать коллективный дуа. Развлечения в данный момент неуместны. Надо показать покорность Аллаху, чтобы он защитил от коронавируса", - призвал ali_ba_ba095.

"От нечего делать ерундой занимаются, а то, что эти песни <...> гневят Аллаха, их не волнует", - осудила акцию министерства молодежи zulya_abakarova. "Аллах запретил петь и танцевать. <...> Сегодня у кого-то горе, боль, а вы всё поете", - раскритиковал участников акции пользователь egipetskii1, заявивший, назвавший певцов "сатанистами".

Аналогичное мнение высказала в паблике lifedagestan и пользовательница samira_m.97. "Лучше бы Коран читали с балкона", - написала она в комментарии к публикации от 12 апреля. К 14.43 мск 14 апреля публикация "Кавказского узла" об акции "Концерт с балкона" собрала 85,4 тысячи просмотров и 827 комментариев. У паблика 577 тысяч подписчиков.

"В соседней Чечне слушают Коран и делают дуа всей республикой, а вы что несете людям?" - возмутился, в свою очередь, rohan200300 в комментариях к публикации от 12 апреля в Instagram-паблике министерства молодежи Дагестана. "Люди переживают о случившемся, а они песни поют. Лучше молитесь, делайте дуа - только это нам сейчас надо", - высказался там же hadi__933_95.

К 14.43 мск 14 апреля эта публикация собрала две тысячи просмотров и 38 комментариев. У паблика 27,4 тысячи подписчиков.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в материале "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина размещена "Кавказским узлом" в справке "Сколько стоит побег из карантина".

Другие пользователи соцсетей не согласились с критиками акции, однако религиозные аргументы не опровергали. "Люди сейчас очень нервные стали. Думаю, песня на балконе разрядила бы обстановку, подняла настроение", - написала на странице "Кавказского узла" в Instagram success_my07. "Я бы с удовольствием послушала на балконе с чашечкой кофе или вкусного чая. Погодка радует, и песни хорошие, м-м-м-м. А то дома и так сходим с ума!" - согласилась liuliuchel.

"Ох уж этот народ! Ну поют же не ночью, а средь бела дня! Мне б так спели, с соседнего балкона!" - высказался Алик Бакили на странице "Кавказского узла" в Facebook. "Дагестан для грустных", - написал там же Bashir Kitachayev. "Очень добрая акция", - прокомментировала gylyaazhueva.

К 14.43 мск 14 апреля публикация "Кавказского узла" об акции "Концерт с балкона" от 13 апреля собрала 345 "лайков" и 101 комментарий. У паблика 30,4 тысячи подписчиков. Аналогичная публикация "Кавказского узла" в Facebook собрала 9 "лайков" и 5 комментариев. У паблика 149 тысяч подписчиков.

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".