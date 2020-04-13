Жители Дагестана раскритиковали организованные властями балконные концерты

13 апреля 2020, 16:24

Пользователи соцсетей ответили на организованную министерством по делам молодежи Дагестана акцию "Концерт с балкона" критикой под хэштегом #Хватиторатьсбалкона. Пение с использованием звукоусилителей мешает отдыхать детям и пожилым, указали жители республики.

Как писал "Кавказский узел", к вечеру 12 апреля число зараженных коронавирусом в Дагестане достигло 58, умерли трое из них. На фоне многочисленных фактов нарушения условий самоизоляции члены Общественной палаты Дагестана призвали жителей республики не игнорировать требования карантина и оставаться дома.

В Дагестане, как и в других регионах, введен режим самоизоляции для всех жителей, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

Жители Дагестана поют и исполняют музыку с балконов своих квартир в рамках акции "Концерт с балкона". Республиканское министерство по делам молодежи объявило об этой акции 10 апреля. Она придумана для людей, находящихся на самоизоляции, волонтеров, врачей и полицейских. "Кто хочет организовать запись концертов, будет предоставлена звукозаписывающая и звукоусиливающая аппаратура", - говорится в публикации от 10 апреля на странице ведомства в Instagram.

Первой к акции присоединилась заслуженная артистка республики Гюльназ Гаджикурбанова, отмечается в сообщении. Публикация сопровождается видео, на котором Гюльназ Гаджикурбанова поет с балкона песню с микрофоном в руке. К 15.50 мск 13 апреля эта публикация собрала 2,8 тысячи просмотров и 30 комментариев. У паблика 27,4 тысяи подписчиков.

11 и 12 апреля на странице министерства были опубликованы еще две видеозаписи концертов с балконов. На одной из них играют на музыкальных инструментах двое детей, на другой поет в микрофон девушка. Эти публикации к 15.50 мск 13 апреля собрали по 1,4 тысячи и 1,8 тысячи просмотров, по 9 и 35 комментариев соответственно.

Многие пользователи соцсети раскритиковали инициативу министерства молодежи. "Ну что это? Смешно, люди! Дети спят, пожилые люди", - написала 12 апреля Ne_fer_ti_te. "А тем, кто не хочет это слушать? Придется делать шумоизоляцию", - сыронизировал 11 апреля ramazan_volunteer_. "Кому это нужно? Повторяют друг за другом", - заявила сегодня gadjieva_11_11.

Акции, связанные с пением с балкона, распространены в разных городах Италии, жителей которой обязали самоизолироваться. Участники музыкальных флешмобов, договариваясь с в соцсетях, в назначенное время поют с балконов своих квартир, подыгрывая на музыкальных инструментах или подручных предметах, сообщила 13 марта "Российская газета".

"Там даже половина [жильцов] из окон не смотрели, кому это вообще может нравиться? Вот я не понимаю этого - можно же включить с телефона себе песню, если вам уж так сильно хочется послушать музыку. Нет, надо, чтобы все услышали!", - возмутился сегодня _emir.500.

"Акция эта дурацкая! Вы же понимаете, что сейчас все, кто посчитал себя певцами, вынесут на балконы акустические системы и будут горлопанить <...>? А в это время в соседней квартире мать пытается уложить младших спать, чтобы со старшими выполнить кучу домашних заданий по удаленке. В другой квартире пожилые люди, находящиеся в еще более строгом режиме самоизоляции, и так мучаются от бессонницы", - написал 12 апреля пользователь akhmedos, сопроводивший свой комментарий хэштегом #Хватиторатьсбалкона! Этот комментарий собрал 9 "лайков".

"Удивительно, но этот текст слово в слово одновременно написали с нескольких разных аккаунтов в разных социальных сетях", - ответила пользователю akhmedos patimat_omarova2013.

Некоторые комментаторы в паблике golos.dagestana, опубликовавшем видео выступления Гюльназ Гаджикурбановой, попытались оправдать организаторов акции. "Настроение поднимает", - написала nazima9738. "Я просто в шоке от людей, насколько [они] злые. Сколько желчи в комментариях", - отметила kamilamustafaeva78.

К 15.50 мск 13 апреля эта публикация собрала 99,6 тысячи просмотров и 844 комментария. У паблика 921 тысяча подписчиков.

Бывший руководитель пресс-службы мэрии Махачкалы, активист Альберт Эседов сказал корреспонденту "Кавказского узла", что поддерживает акцию "Хватит орать с балкона!", поскольку считает громкое исполнение песен неэтичным по отношению к жильцам многоквартирных домов.

С этим мнением согласились и другие житель города. "Сейчас времени у всех много - кто хочет послушать качественную музыку, а не балконные концерты, может скачать в интернете любое произведение и наслаждаться им. Странно, что такую идею подкинул орган власти", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" махачкалинка Патимат Абдулаева.

"Я работаю таксистом. Хоть работы не так много, как раньше, придя домой, хочется отдохнуть, а не слушать громкую музыку с улицы", - сказал махачкалинец Магомед Омаров.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в материале "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина размещена "Кавказским узлом" в справке "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".