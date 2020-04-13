Четырнадцатый пациент с коронавирусом скончался в Армении

13 апреля 2020, 11:29

От коронавируса сегодня скончалась 67-летняя жительница Армении. Общее число зараженных COVID-19 в стране достигло 1039.

Как писал "Кавказский узел", 12 апреля число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось в Армении на 36 и достигло 1013.

В Армении с 16 марта действует чрезвычайное положение, власти ввели ограничения на передвижение по улицам. Чтобы пройти в аптеку или магазин, нужно подавать письменное объяснение. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что правительство с 14 апреля продлит режим ЧП еще на месяц, сообщается в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Вчера, 12 апреля, верующие Армянской апостольской церкви не смогли попасть в церкви на пасхальное богослужение и смотрели литургию онлайн.

Сегодня в Медцентре Святого Григора Лусаворича скончалась 67-летняя пациентка с коронавирусом, страдавшая от сопутствующих хронических заболеваний, в том числе сахарным диабетом, сообщил пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян на своей странице в Facebook. У умершей была диагностирована двусторонняя пневмония.

Подозрение на коронавирус подтвердилось у еще 26 человек, число инфицированных достигло 1039, сообщила Никогосян. Число смертей увеличилось до 14, излечились 211 человек. Таким образом, в больницах остаются 814 человек. Отрицательных тестов на коронавирус за все время получено 7631, передал корреспондент "Кавказского узла" данные Минздрава.

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе. Цифры по странам Южного Кавказа основаны на данных университета Джонса Хопкинса и могут отличаться от данных армянских властей.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования коронавирусом, "Кавказский узел" разместил в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".