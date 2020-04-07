Подготовка к второму туру выборов в Нагорном Карабахе начинается на фоне обвинений в фальсификациях

07 апреля 2020, 05:02

В ходе первого тура президентских выборов в Нагорном Карабахе зафиксированы фальсификации в списках избирателей, заявил руководитель армянского НПО «Союз информированных граждан» Даниил Ионнисян. Несмотря на заявление о бойкоте второго тура, кандидатура Масиса Маиляна включена в избирательные бюллетени, сообщила председатель ЦИК Нагорного Карабаха Србуи Арзуманян.

Как сообщал «Кавказский узел», глава МИД Нагорного Карабаха и кандидат в президенты Масис Маилян 5 апреля призвал избирателей проигнорировать второй тур президентских выборов. Маилян призвал к бойкоту, исходя из сложившейся ситуации первого тура, фактически он призвал общество сорвать выборы, которые считает сфальсифицированными, заявил политолог.

31 марта в Нагорном Карабахе прошли президентские и парламентские выборы. В парламент по итогам голосования прошли пять партий. Из кандидатов в президенты никто не набрал нужного количества голосов, второй тур выборов намечен на 14 апреля. Во втором туре будут участвовать два кандидата, набравшие больше голосов - по предварительным данным, это бывший премьер-министр Араик Арутюнян (за него проголосовали 49,6% избирателей), и Масис Маилян (26,7%).

Правозащитник указал на нарушения в списках избирателей

Полиция Нагорного Карабаха при составлении избирательных списков допустила нарушения, заявил руководитель армянской НПО «Союз информированных граждан» Даниил Ионнисян. При проведении мониторинга выборов правозащитники обнаружили, что полиция внесла в списки двух избирательных участков Степанакерта одного и того же гражданина. Этот гражданин проголосовал на обоих избирательных участках. «Эта фальсификация со стороны полиции могла быть сделана только нарочно, поскольку паспортная программа не позволяет этому случиться. Это можно сделать только «вручную», – написал 6 апреля на своей странице в Facebook Даниил Ионнисян.

Правозащитники попытались сверить прочие избирательные списки, однако представитель полиции заявил, что она не располагает списками. По правилам, списки избирателей должны быть опубликованы на сайте полиции, отметил Ионнисян. Он добавил, что правозащитники направили жалобу в прокуратуру.

Ранее наблюдатели из Армении также указали на то, что на некоторых участках наблюдались нарушения тайны голосования, фиксировались случаи голосования за другого избирателя, а главы комиссий не обращались в полицию из-за таких случаев. Нарушений в ходе голосования много, однако большинство этих нарушений избирательные комиссии не фиксируют, подтвердил председатель "Революционной партии" Арцаха Артур Осипян. По его словам, особенно часто избиратели фотографируют на телефон свои бюллетени, и предположил, что люди, которые голосуют за Араика Арутюняна (бывший госминистр Араик Арутюнян является выдвиженцем от блока партий "Свободная Родина - Объединенный гражданский блок", – прим. "Кавказского узла") и его партию, фотографируют бюллетени, потому что им обещали вознаграждение.

В Нагорном Карабахе постепенно убираются агитационные стенды и баннеры, остаются лишь агитплакаты двух кандидатов, вышедших во второй тур – Масиса Маиляна и Араика Арутюняна. Местное телевидение предвыборные ролики не транслирует, передал корреспондент «Кавказского узла».

Представитель штаба Араика Арутюняна заявил, что штаб не будет проводить предвыборную агитацию для второго тура. «Мы уверены в своей победе потому, что результаты выборов первого тура показали, что люди опять проголосуют за Араика Арутюняна. По этой же причине мы не стали оспаривать результаты первого тура выборов, хотя нам и не хватало совсем немного, чтобы преодолеть барьер в 50 процентов плюс один голос», – сказал корреспонденту «Кавказского узла» пресс-секретарь кандидата в президенты Нагорного Карабаха, главы партии «Свободная Родина» Араика Арутюняна Ваграм Погосян.

Масис Маялян включен в список кандидатов второго тура

Представитель Масиса Маиляна отметил, что штаб придерживается ранее озвученной позиции о бойкоте второго тура.

Окончательные результаты первого тура президентских выборов в Нагорном Карабахе будут объявлены 7 апреля. «Также 7 апреля будет утвержден график основных мероприятий по подготовке и проведению второго тура президентских выборов, и определении порядка имен кандидатов в президенты путем жеребьевки в избирательном бюллетене», – сказал корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы ЦИК Нагорного Карабаха.

Несмотря на заявление Масиса Маиляна о бойкоте второго тура, его имя включено в избирательные бюллетени. По закону кандидат может выйти из гонки только в том случае, если сообщит об этом за десять дней до ее начала. Маилян такое уведомление не подавал, сказала председатель ЦИК Нагорного Карабаха Србуи Арзуманян, слова которой 6 апреля привело армянское «Радио Свобода».

Масис Маилян 5 апреля призвал избирателей проигнорировать второй тур президентских выборов из-за угрозы коронавируса. Власти Нагорного Карабаха с 26 марта по 10 апреля из-за пандемии ввели карантинные меры. Правительством региона была ограничена работа офисов по обслуживанию органов государственного и местного управления. 3 апреля мэрия Степанакерта сократила на три часа работу общественного транспорта из-за снижения пассажиропотока во время ограничений. В связи с введенным в Армении запретом на передвижение по улицам власти Нагорного Карабаха призвали вернуться на родину своих граждан, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Новости о распространении вируса размещены "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ". На главной странице "Кавказского узла" размещена карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Она обновляется шесть раз в сутки. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса. Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии".