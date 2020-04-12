Число зараженных коронавирусом в Армении выросло до 1013

12 апреля 2020, 13:35

Подозрения на коронавирус подтвердились еще у 36 жителей Армении, и общее число зараженных достигло 1013, сообщил сегодня Минздрав страны.

Как писал "Кавказский узел", к 11 апреля число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось в Армении на 11 и достигло 977. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что правительство с 14 апреля продлит режим чрезвычайного положения в стране еще на месяц.

В Армении с 16 марта действует чрезвычайное положение, власти ввели ограничения на передвижение по улицам. Исключение делается только для тех, кто хочет пойти в аптеку или магазин, но при наличии соответствующего письменного объяснения, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе.

Коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 36 человек, и число подтвержденных случаев заражения составило 1013, сообщил сегодня на своем сайте Национальный центр контроля и профилактики заболеваний Минздрава Армении.

"24 пациентов выписали из больницы, всего выздоровело 197 человек. Зафиксировано 13 летальных исходов. Фактическое число больных составляет 803 человека", - говорится в сообщении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Новые случаи заражения выявлены по итогам более массового тестирования. Если несколько дней назад за сутки проводилось 200-300 тестов, то с 10 апреля решено довести количество тестируемых на вирус до тысячи и более человек, сообщает сегодня "Sputnik Армения".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования коронавирусом, "Кавказский узел" разместил в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".