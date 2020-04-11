Власти Армении решили продлить режим ЧП в связи с коронавирусом

11 апреля 2020, 15:35

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении увеличилось на 11 и составило 977. Премьер Никол Пашинян заявил, что правительство с 14 апреля продлит режим чрезвычайного положения в стране еще на месяц.

Как писал "Кавказский узел", в Армении с 16 марта в связи с коронавирусом действует чрезвычайное положение, запрещены мероприятия с участием более 20 человек. В страну закрыт въезд из 16 стран. В учебных заведениях объявлены каникулы. Власти ввели ограничения на передвижение по улицам. Исключение делается только для тех, кто хочет пойти в аптеку или магазин, но при наличии соответствующего письменного объяснения.

Число инфицированных коронавирусом в Армении к 10 апреля достигло 966. Скончались 13 пациентов, выздоровели - 147 пациентов, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" размещена карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Она обновляется шесть раз в сутки. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

Премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что на сегодня в Армении 977 подтвержденных случаев коронавируса, в больницах находятся около 750 человек. Он отметил, что 14 апреля завершается срок введенного ЧП в Армении, "однако в создавшихся условиях становится неизбежно его продление".

Так, 14 апреля правительство вынесет соответствующее решение в целях предотвращения массового распространения вируса. "Вирус во всем мире распространяется, но наша задача в том, чтобы предотвратить рост числа заболевших", - сказал Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook.

Премьер отметил, что невозможно полностью заблокировать жизнедеятельность страны, поэтому с 13 апреля ряд организаций сможет полноценно работать. Послабление режима будет для сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыбного производства, горнодобывающей промышленности, сферы энергетики, водного хозяйства, грузоперевозок, финансовой и страховой сфер, соцобеспечения и медицинского обеспечения, открытого строительства, табачного производства, а также для иностранных компаний. С 20 апреля также будет разрешена деятельность научной сферы, текстильной и хозяйственных магазинов, сказал Пашинян, сообщение которого перевела корреспондент "Кавказского узла".

Текстильная сфера, по словам Пашиняна, входит в самую большую группу риска, и большая часть зараженных на сегодняшний день в Армении приходится на работников этой сферы и их круга общения.

При этом, Пашинян отметил, что работа общественного транспорта будет полностью запрещена, разрешены лишь такси и нерегулярные маршруты. "Опыт показывает, что общественный транспорт - самый первый разносчик инфекции", - сказал он.

В целом, по словам премьера, ситуация в Армении стабилизировалась, но не улучшилась, и не исключается новая вспышка вируса.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".