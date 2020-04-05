Предприниматели Волгограда поделились секретами выживания в условиях карантина

05 апреля 2020, 03:31

Малый бизнес в Волгограде уходит в онлайн там, где это возможно. Владельцы коммерческих помещений идут навстречу предпринимателям, предлагая отсрочку платы за аренду, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" предприниматели.

Как писал "Кавказский узел", первый в Волгоградской области случай заражения коронавирусом был зафиксирован 24 марта, к 27 марта число зараженных возросло до четырех. Все они вернулись из-за границы. С 31 марта в области введен режим самоизоляции. По данным на 4 апреля в области зафиксировано восемь случаев заражения коронавирусом, говорится в обновляемой справке "Коронавирус добрался до Кавказа".

Предприятия и организации малого бизнеса Волгограда столкнулись с трудностями в связи с ограничительными мерами, введенными в регионе из-за угрозы распространения коронавируса, и вынуждены выживать в новых условиях.

Никита Нижеборец второй год занимается продажей автозапчастей. Его магазин находится на первом этаже многоквартирного дома на улице Краснопресненская в Советском районе Волгограда. Он показал 4 апреля корреспонденту "Кавказского узла" свой магазин.

Никита открыл массивную железную дверь и вошел в коридор. «Я тут, как видите, не один арендую офис. Тут ногтевой сервис и ремонт медтехники - все они закрыты. Работа прекращена в связи с карантином», - рассказал Нижеборец.

Его магазин находится в небольшом помещении. За стеллажами располагается служебное пространство со столом и диваном, полки магазина заставлены запчастями и автохимией. Монитор компьютера выключен, на столе - документы, печать и договоры.

«Бизнесом этим занялся год назад. Не успел развернуться, и ударил кризис. В семье я основной источник дохода, но сейчас живем на зарплату жены. Она работает в госструктуре и на карантине ей зарплату сохранили. Ну и в режиме онлайн кое-какие деньги получаю. Но это мизер – всего 5% от обычной суммы дохода», - рассказал Никита.

Он рассказал, что у него всего один наемный работник, «по совместительству приятель». С ним заключена договоренность о сохранении на период карантина только части заработка – базового оклада и части дохода, полученного от онлайн-продаж. Сам Никита подрабатывает у другого своего товарища в таком же магазине, но и тот магазин закрыт.

«Во время карантина все мы входим в положение друг друга, заключаем джентльменские соглашения. Я договорился с наемным работником, хозяин помещений согласился повременить с требованием оплаты аренды. Правительство обещает сделать налоговые послабления и предоставить отсрочку платежей. Кредитов на бизнес я не брал, так что эта тема меня не волнует», - сказал Никита.

По его словам, в месяц ему удается выручить около 600 тысяч рублей, но после расчета по всем обязательным выплатам (налоги, аренда, зарплата работнику и другие) остается около 200 тысяч рублей прибыли.

«В карантин магазин закрыт. То есть вся это прибыль превращается в ноль. Только от онлайн-продаж что-то перепадает - и все. Первый раз в жизни я столкнулся с таким кризисом. Никогда ничего подобного со мной не случалось. За родителей боимся - они с трудом переносят продолжительное сидение дома. Планы на летний отдых рухнули», - признался Нижеборец.

По его словам, больше всего в текущей ситуации его "напрягает неопределенность". «Какие будут последствия карантина – неизвестно. Выживем – не выживем. Новых возможностей от этого кризиса я не вижу. Развитие онлайн-продаж, например, совсем не решает проблему и не выводит мой бизнес на какой-то новый уровень», - заявил Нижеборец.

По данным Территориальной федеральной службы государственной статистики в Волгоградской области в 2019 году в регионе насчитывалось 23888 малых предприятий (из них 21563 микро-предприятия). Численность работников на них превысила 128 тысяч человек. За последние четыре года наблюдается отрицательная динамика: число малых предприятий с 2016 года уменьшилось в 1,4 раза.

Образовательный центр перешел на онлайн-обучение

Иная ситуация складывается у соучредителя и ректора научно-образовательного центра «Генезис» Александра Рухтина.

Его бизнес молодой, существует всего год. Работает центр в трех направлениях: дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации, профессиональная переподготовка), профессиональное обучение по специальным программам и дополнительное образование для взрослых и детей. В основном здесь обучают гуманитарным, экономическим, медицинским и дизайнерским специальностям по 50 образовательным программам. Центр помогает в организации конференций и тренингов, участвует в государственных программах. Недавно выиграли торги по программам обучения пред-пенсионеров и мам, находящихся в декретном отпуске. Доля предоставления частных и государственных услуг - 50 на 50. Обучение проходит как по коллективным, так и по индивидуальным программам.

«После объявление карантина по коронавирусу центр пришлось закрыть. Но мы перешли полностью на онлайн-обучение. Наши педагоги сейчас работают на "удаленке". Они очень педантичны и контактны: постоянно ведут контроль, преподают и консультируют через соцсети наших клиентов. Работа проходит в том же интенсивном и качественном режиме, как и до нашего ухода на карантин», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Рухтин.

При этом он признался, что не всем клиентам центра такая форма работы пришлась по душе. "Они возмущается, но снижать стоимость обучение не требуют", - признался ректор.

Центр располагается в Ворошиловском районе города на улице Баррикадная в многоэтажном бизнес-центре. Класс рассчитан на 15 учащихся. Имеются мультимедийная доска с проектором. На столе лежат реанимационный манекен, детали от ноутбуков, папки с документами. На вопрос корреспондента, не собираются ли учредители центра после карантина вообще отказаться от помещения и полностью перейти в онлайн-режим, Александр ответил отрицательно.

«Класс, конечно, нужен. Необходимо непосредственное контактное общение педагога и учащихся «глаза в глаза», и практические занятие здесь лучше проводить – эффективнее усваивается материал. Но и от онлайн-режима мы не отказываемся. Собственно, он и был у нас до карантина. Кризис подарил нам возможность переосмыслить возможности дистанционного, электронного обучения, выявить их плюсы и минусы», - признался ректор.

Рухтин рассказал, что спрос на услуги центра в условиях карантина существенно не изменился.

«С одной стороны, к нам пришли люди, у которых появилось в связи с карантином много свободного времени. Они готовы использовать его для повышения своего образовательного уровня. А с другой стороны многие волгоградцы, сидя на карантине, страдают от неопределенности их финансового будущего. Они экономят, держат деньги про запас и наши услуги оплачивать не желают», - пояснил ситуацию Александр. Он отметил, что рекламу на время кризиса размещать нигде не собираются.

Рухтин признался, что от введения ограничительных мер центр все же пострадал. По его подсчетам, доходность центра «просела» более чем на 20%.

«А это очень ощутимая потеря. Но мы переживем достойно этот кризис. У нас по аренде хорошая ситуация. Она у нас льготная (20% от суммы аренды), и хозяин помещения нам готов заморозить выплаты за апрель. Но мы ему за апрель все же заплатили, так как у нас сложились хорошие финансовые резервы до кризиса. Правительство обещает налоговые отсрочки и льготы. Скорее всего, воспользуемся помощью государства. Подводных камней в этом кризисе особых не вижу», - отметил он.

Конкретные суммы доходности и прибыли центра, а также количество педагогов и сотрудников Александр называть не стал, сославшись на коммерческую тайну.

Заведения общепита вынуждены искать возможность заработать

В Волгограде во время карантина закрыты все магазины и офисы, не связанные с продажей продуктов питания. Закрыты также кафе и рестораны. Впрочем, некоторые из них наладили доставку товаров на дом и продают свою продукцию со столов, стоящих у входа в кафе. Корреспондент "Кавказского узла" посетил несколько таких заведений. Везде на столах стоят баллончики с дезинфицирующим спреем или лежат спиртовые салфетки. Давать интервью сотрудницы кафе отказались. На условиях анонимности они все же признались, что такой режим работы «спасает кафе».

«Иначе бы нас всех отправили в отпуск за свой счет, как делают работодатели в некоторых кафе города. А так хоть как-то на пределе рентабельности работаем. Без прибыли», - призналась сотрудница одного из кафе.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

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