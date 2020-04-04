04 апреля 2020, 12:28

Число зараженных коронавирусом в Северной Осетии достигло пяти

Минздрав Северной Осетии сообщил о пяти подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом. Под медицинским наблюдением остаются 668 жителей республики.

Как сообщал "Кавказский узел", первые случаи заражения коронавирусом были выявлены в Северной Осетии 1 апреля. К 3 апрелю в регионе было четыре пациента с подтвержденным диагнозом и один с предварительным. Все заразившиеся находятся на дому, их состояние удовлетворительное, сообщил Минздрав республики.

Власти Северной Осетии запретили жителям региона старше 65 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями покидать места проживания. Временно была приостановлена работа общественного транспорта. Местные жители обратились с петицией к Владимиру Путину с просьбой заморозить выплаты по кредитам и ипотеке, а также назначить ежемесячные пособия, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

По данным североосетинского управления Роспотребнадзора на 10:32 мск 4 апреля, в республике зафиксированы пять случаев заражения коронавирусом. Под медицинским наблюдением остаются 668 жителей республики, сняты с медицинского наблюдения 687 человек, говорится в публикации на странице Минздрава Северной Осетии в Instagram.

Скриншот сообщения Минздрава Северной Осетии о пяти зараженных коронавирусом, https://www.instagram.com/p/B-jSB3OldPv/"Пятый случай заражения новой коронавирусной инфекцией на территории РСО-А не имеет отношения к ГБУЗ "Республиканская клиническая больница"", - отмечается на странице республиканского Минздрава в соцсети.

На сайтах управления Роспотребнадзора по Северной Осетии и основном сайте федерального ведомства к 12.28 мск 4 апреля не появилось обновлений о ситуации с коронавирусом в республике. Сайт "Стопкоронавирус", созданный российскими властями для информирования о пандемии, к 12.28 мск 4 апреля недоступен.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций в связи с пандемией - в справке "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, можно узнать в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса.

Новости о распространении коронавируса "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Оппозиция призвала грузинские власти ограничить богослужения", "Состояние двух зараженных коронавирусом в Чечне названо тяжелым", "Мусульмане юга России провели пятничную молитву дома".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

04 апреля 2020, 12:57

04 апреля 2020, 11:30

04 апреля 2020, 10:30

04 апреля 2020, 09:36

04 апреля 2020, 08:52

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи