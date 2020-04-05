Волонтеры в Дагестане сообщили о значительном росте числа обращений за помощью

05 апреля 2020, 02:32

Члены движения "Волонтеры-медики" в Махачкале рассказали о значительном увеличении числа заявок на доставку продуктов и медикаментов в связи с введением ограничительных мер из-за распространения коронавируса. Жители Дербента и Хасавюрта тоже вызвались помочь нуждающимся, которые не могут выйти из дома.

Как писал "Кавказский узел", карантинный режим для жителей подъезда многоквартирного дома №27а по улице Акаева в Махачкале ввели сотрудники Роспотребнадзора после того, как у жительницы одной из квартир подтвердился коронавирус. Жильцам запрещено выходить из дома, они пользуются доставкой еды и лекарств волонтерской организацией. В Минздраве республики сообщили, что такие волонтеры работают по всему Дагестану.

На фоне распространения коронавируса жители Дагестана, как и некоторых других республик Северного Кавказа, утратили интерес к актуальным политическим и земельным конфликтам. Угроза эпидемии вызвала к жизни традицию самоорганизации кавказского общества, люди активно помогают друг другу бороться с общей проблемой, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" ученые и активисты.

Каринна Бамматмурзаева - координатор дагестанского отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики". Создано движение на базе дагестанского медицинского колледжа имени Р.Аскерханова. "В нашей организации в основном молодые люди, но в последнее время к нам пришли и те, кому уже за тридцать. Членами движения становятся те, кто хочет оказывать реальную помощь своим согражданам", - рассказала она 4 апреля по телефону корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, сейчас деятельность движения активизировалась в связи с введенными ограничительными мерами из-за распространения коронавируса.

"С просьбой оказания помощи нам поступает много заявок. Звонят обычно те, кто сам не в состоянии выйди из дома, добраться до ближайшего магазина или аптеки. И тогда на помощь приходят волонтеры [...] Мне как координатору приходится составлять списки, прозванивать абонентам, уточнять, какие продукты или лекарства нужны", - рассказала Бамматмурзаева.

Она привела пример, как выполняли просьбу привезти продукты для 85-летнего жителя Махачкалы. "Заказал нам гречку, молоко, пачку овсянки, сахар, подсолнечное масло. Я несколько раз с ним созванивалась, уточняла, какое именно масло нужно, какого сорта овсяная крупа, молоко какой фирмы. Выполнить заказ вот так, с налету, нельзя. Старые люди привыкают покупать продукты определенного производителя, и мы должны учитывать их запросы", - говорит Каринна.

Ирина Мирзамагомедова в этом году заканчивает медицинский колледж по специальности фельдшер-акушер. Она - волонтер со стажем, членом движения "Волонтеры-медики" стала три года назад, как только поступила в колледж.

"Сейчас мы в основном доставляем продукты, лекарства тем, кто сам не может выйти из дома по состоянию здоровья, а помочь им некому, ведь карантин. И даже если и есть родственники, то живут они в другом районе. Поэтому помогаем мы, волонтёры", - рассказала девушка.

По ее словам, адреса и телефоны тех, кому нужно что-то привезти, волонтеры получают от координатора. "Идем в магазин, в аптеку, закупаем все, что нужно, постоянно согласовывая покупки с тем, кому мы это все покупаем. И отправляемся по адресу. Показываем чеки, рассчитываемся - и все. Но часто бывает, что на этой же площадке живет такая же одинокая пожилая женщина, и она тут же просит, чтобы и ей принесли продукты или лекарства. Ходим чаще всего по двое. Иногда пакеты бывают тяжелые, да и в целях безопасности тоже лучше ходить вдвоем", - рассказала Ирина.

Она отметила, что люди волонтерам встречаются самые разные. "Чаще всего благодарят, даже зовут чай выпить - но это было до карантина. Но бывают и такие, думают, что мы благотворительная организация, и требуют, чтобы им тоже принесли продукты. Некоторым очень трудно объяснить, что если благотворительные акции и бывают, то не так часто. Короче говоря, просто так уйти нельзя, нужно все терпеливо объяснить, что такое волонтеры, иначе обидятся", - посетовала девушка.

Ирина призналась, что для нее работа волонтером и учеба в колледже – понятия неразделимые. "Медики должны иметь сострадание к человеку, независимо от того, старый это или молодой, ухоженная бабушка или бомж, которого привезли с помойки, в больницах. Мы помогаем ухаживать за больными, купать их, переодевать, выносить судна. Я думаю, что сострадание у человека – это состояние души. Иначе как жить?" - рассуждает она.

Жители дагестанских городов вызвались помочь в условиях ограничительных мер

Такого же мнения придерживается житель Дербента Давуд Исаев, который признался корреспонденту "Кавказского узла", что его жизненное кредо: "Когда человеку трудно, ему нужно помочь". По его словам, после того как населению в республике было предложено не покидать свои дома и квартира, эта вынужденная мера больнее всего сказалась на стариках и инвалидах.

"Многие живут отдельно от своих детей. Если раньше их сыновья, дочери, внуки могли привезти лекарства, продукты, то сейчас, в условиях карантина, они этого сделать не могут. А продуктовые магазины и аптеки находятся далеко. Вот мы и стараемся помочь таким людям", - рассказал Исаев.

По его словам, в течение нескольких дней он развозил продуктовые пакеты по адресам, которые были составлены координаторами-волонтерами. "А сегодня (4 апреля) целый день занимался расфасовкой продуктов по ящикам", - сообщил он.

По словам Исаева, в Дербенте действует около ста волонтеров. "Группы по три человека развозят две тысячи продуктовых пакетов по адресам. Мы сделали так, чтобы волонтеры работали в тех районах, где живут сами - так им легче ориентироваться. Транспорт для доставки продуктов выделила администрация города. Продукты приобретены на средства предпринимателей. В каждом пакете продуктов на 1400 рублей. Гречка, сахар, мука, растительное масло, рис, фрукты-овощи – короче, было куплено самое необходимое", - рассказал Давуд.

Если в Дербенте транспорт в помощь волонтерам был выделен руководством города, то в Хасавюрте попросили жителей, у кого есть машина, помочь волонтерам развозить продукты для стариков и тех, кто не может сам пойти в аптеку или магазин. Одним из первых выразил готовность Мурад Курмагомедов.

"У меня машина на ходу, бензина – полный бак. Я и написал в соцсетях, что могу и по Хасавюрту поехать, если надо, и по селам района", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В Дагестане с 19 марта действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. С 28 марта в республике действует запрет на проведение массовых мероприятий, закрыты точки розничных продаж, за исключением продовольственных магазинов и аптек, не работают салоны красоты, торговые центры, бассейны, бани, рынки, кафе и рестораны. 31 марта в регионе был объявлен режим самоизоляции, который предусматривает запрет на передвижение. Муфтий Дагестана призвал верующих не посещать мечети.

В Махачкале было подготовлено 50 пропусков на транспортные средства, которые нужны были для доставки продовольственных наборов нуждающимся, а к площади Ленина, где находится штаб руководства работой волонтеров республики, прибыли более ста водителей-автомобилистов на своих машинах. За 4 апреля в Махачкале подготовили и развезли две тысячи пакетов с продуктами, которые были куплены на средства горожан, рассказал корреспонденту сотрудник Министерства по делам молодежи Дагестана, которое курирует волонтерское движение в республике.

По-прежнему в зоне повышенного внимания у волонтеров находятся жители одного подъезда десятиэтажного дома по улице Акаева. Из-за того, что их соседка оказалась инфицирована коронавирусом, все жители вынуждены соблюдать строгий карантин. В подъезде проживает одинокая пожилая женщина, у которой нет близких родственников. По словам чиновника из министерства по делам молодежи Рашида Абдуллаева, у нее уже побывали волонтеры, которых женщина поблагодарила за внимание, но от помощи он отказалась, отметив, что пока ни в чем не нуждается.

Нуждающиеся в помощи дагестанцы поблагодарили волонтеров

Шумейсат Гасанова является опекуном своих четырех внуков, детей ее погибшего сына. Ее муж умер, детей воспитывает и содержит она одна.

"Конечно, трудно одной с детишками. Помощница у меня - старшая внучка, ей 13 лет. Сейчас она занимается дистанционно. Но когда свободна, то всегда старается помочь. Я работала медсестрой, сейчас на пенсии, иногда дежурю в больнице - вот и весь заработок. И продуктовая корзина, которую мы получили – для нас большое подспорье", - призналась она корреспонденту "Кавказского узла". По ее словам, знать, что в своей беде ты не одинок, особенно в эти дни, помогает не падать духом.

Жительнице Дербента Хамис Акаевой восемьдесят три года. Всю жизнь она проработала монтажницей на заводе. "Зарплата у меня была хорошая, думала, на пенсию свою буду жить хорошо. Но все перевернулось, те, кто долго и добросовестно работал - получает маленькие пенсии. Трудно жить на такие деньги, все дорожает", - пожаловалась она корреспонденту "Кавказского узла".

Ее семья сегодня – сын, сноха, внуки. "Только сын со снохой не работают, перебиваются случайными заработками, а сейчас и этого нет, если карантин. Постоянный доход – это моя пенсия. Поэтому спасибо тем людям, которые нас не забывают, помогают, присылают продукты", - сказала Акаева.

Отчаянное положение у Гюльпеки Аскеровой из Дербента, матери двух ребятишек, младший из которых только недавно родился.

"То, что мне привезли продукты – такая радость была для меня! Особенно для старшего - он так обрадовался банке со сгущенкой!" - поделилась женщина с корреспондентом "Кавказского узла".

В разговоре она старается сдерживать слезы, рассказывая о трудностях, но ей с трудом удается сделать это. "У меня на карточке всего три рубля. Вы понимаете, почему я так обрадовалась этому пакету с продуктами? Мне было очень стыдно, но я попросила у парня, который мне привез продукты, дать мне деньги на памперсы и на питание для младшего, но у него не оказалось при себе денег", - рассказала она.

По ее словам, детские она не получает. "Нужно идти в поликлинику, другие организации, а куда пойду, ведь карантин. Три месяца младшему и ни копейки не получила. Я живу на съемной квартире, платить надо, а у меня нет денег. Пока не выселяет хозяйка, спасибо ей, но у нее тоже терпение кончится, и что тогда?" - задается она вопросом.

Про супруга она сообщила, что он собирался поехать в Москву на заработки. "А где он на самом деле - не знаю", - вздохнула женщина.

Первый в Дагестане случай заражения коронавирусом был зафиксирован 27 марта. По данным на 4 апреля число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в республике достигло 25, трое пациентов находятся в тяжелом состоянии, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" разместил в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справке "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".