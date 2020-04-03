Волонтеры пришли на помощь изолированным жильцам дома в Махачкале

03 апреля 2020, 20:45

Жильцы махачкалинской многоэтажки, которым запретили выходить из дома из-за зараженной коронавирусом соседки, воспользовались доставкой еды и лекарств волонтерской организацией. Такие волонтеры работают по всему Дагестану, отметили в Минздраве республики.

Как информировал "Кавказский узел", сотрудники Роспотребнадзора ввели карантинный режим для жителей подъезда многоквартирного дома №27а на улице Акаева в Махачкале. Эта мера была принята после того, как у жительницы одной из квартир подтвердился коронавирус. Нарушителям грозит штраф, предупредили в МВД.

После объявления карантинавъезд во двор дома №27а по улице Юсупа Акаева не был перегорожен. В подъезд можно пройти, позвонив в домофон. Расположенный неподалеку продуктовый магазин 1 апреля работал в обычном режиме. Силовики сообщили, что не несут дежурства у дома, а совершают ежедневные обходы.

Родственники не навещают жильцов закрытого на карантин подъезда, в том числе и тех, кто нуждается в помощи, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" участковый Ленинского РОВД Махачкалы. По его словам, сегодня у одной из помещенных на карантин женщин произошел сердечный приступ. "Лекарство, которое ей всегда помогает, закончилось, а аптека, которая находится рядом, была закрыта. Пришлось ехать, искать аптеку круглосуточную. Но это единственный случай за все время, как жители подъезда находятся на самоизоляции", - рассказал он.

По словам участкового, он часто бывает в этом доме и нарушения карантина не видел. "Волонтеры приходят к тем, кто сам не может пойти купить продукты. В этом подъезде живет одинокая пожилая женщина. Ей, конечно, нужна помощь волонтеров", - отметил участковый.

Статья 19.4 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор) предусматривает для граждан штраф от 500 до 1000 рублей, статья 19.5 КоАП РФ (невыполнение в срок такого распоряжения) – штраф от 300 до 500 рублей. Информация о штрафах за нарушение карантина в различных странах содержится в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Волонтеры помогают изолированным жильцам подъезда этой десятиэтажки, заверил заместитель директора республиканского молодежного центра Минмолодежи Дагестана Рашид Абдуллаев. "Один из жильцов пожаловался, что у него диабет, а инсулин закончился, и у него нет возможности поехать за препаратом. Сегодня мне сказали, что этот вопрос с помощью волонтеров решен положительно", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

Абдуллаев, пояснил, что молодежный центр координирует работу волонтеров. "Мы работаем совместно с органами власти. Помогаем нуждающимся семьям, находящимся на самоизоляции в период распространения коронавирусной инфекции. Помощь оказывают предприниматели. Недавно один бизнесмен выделил финансы для приобретения продуктовых наборов, которые волонтеры доставили пожилым и маломобильным людям", - рассказал Рашид Абдуллаев, добавив, что одна из коммерческих фирм закупила для волонтеров 1500 медицинских масок.

Он указал на то, что не все пожилые люди имеют возможность узнать о волонтерах из интернета. "Поэтому мы обратились к нашим молодым согражданам, чтобы они информировали своих соседей по дому или по улице, которые одиноки, малоподвижны, что к ним могут прийти на помощь волонтеры, купить им продукты, лекарства", - говорит Рашид.

Одна из изолированных жительниц дома, Тагират Муртузалиева, сообщила, что она и ее супруг - инвалиды. "Сидим дома. Если что-то нужно из продуктов, так магазин рядом, в нашем доме, тут же и аптека. Мы свои детям сказали, чтобы они не приезжали к нам пока. Зачем рисковать?" - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

К помощи волонтеров супруги еще не прибегали. "Конечно, приятно, что есть такие молодые люди, которые оказывают помощь старикам, больным и инвалидам. Это очень важно для тех, кто одинок", - отметила Тагират Муртузалиева.

Первый в Дагестане случай заражения коронавирусом был зафиксирован 27 марта. Ко 2 апреля число подтвержденных случаев коронавируса в республике достигло 25. По состоянию на 3 апреля, еще 16 положительных тестов на коронавирус ожидают подтверждения, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

Волонтеры работают по всей республике

Волонтеры работают не только в Махачкале, но и в других населенных пунктах республики, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" оператор "горячей линии" дагестанского Минздрава. "Они посещают пожилых, малоподвижных, инвалидов, тех, у кого хронические заболевания и кто не может выйти сам в магазин или аптеку. Есть и такие, которые сами уже давно находятся в изоляции, когда еще не было карантина - как правило, такие тяжелые больные ни с кем не контактируют. К ним тоже приходят волонтеры, стараются найти подход к таким людям, что бывает сделать непросто", - отметила сотрудница Минздрава.

Она также сказала, что перед тем, как начать работу, все волонтеры проходят инструктаж. "Они соблюдают повышенные меры профилактики, после каждого визита меняют перчатки, маски. Когда волонтеры направляются к таким больным, то они получают антисептики маски, перчатки. В этом пока мы не испытываем недостатка", - добавил оператор.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" разместил в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справке "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".