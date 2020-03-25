Силовики пришли с обысками к главе Кизлярского района

25 марта 2020, 17:08

Сотрудники силовых структур проводят обыски в здании администрации Кизлярского района Дагестана и в доме главы района Александра Погорелова, который заподозрен в превышении полномочий и служебном подлоге.

Как писал "Кавказский узел", руководитель Кизлярского района Дагестана Александр Погорелов стал подозреваемым по делу о превышении полномочий и служебном подлоге 13 марта. Следствие считает, что, Погорелов, возглавляя сельсовет Южный в 2012-2015 годах, необоснованно раздал земельные участки на 2,2 миллиона рублей не проживающим в Южном людям.

Обыски в здании администрации Кизлярского района Дагестана и в доме главы района Александра Погорелова проходят сегодня в рамках уголовного дела о превышении полномочий, передает со ссылкой на источник в силовых структурах республики ТАСС.

"В рабочем кабинете главы Кизлярского района Дагестана Александра Погорелова и у него дома идут оперативные мероприятия, в том числе обыски. Они связаны с возбужденным ранее в отношении Погорелова уголовным делом о превышении полномочий", - сообщил этот источник. Он уточнил, что чиновник пока не задержан.

Для проведения обыска в доме Александра Погорелова в селе Южное Кизлярского района силовики прибыли на вертолёте. Сам дом оцеплен силовиками, пишет, не называя источники этой информации, «Черновик».

Александр Погорелов после возбуждения уголовного дела не был отстранён от должности, но ушёл в отпуск, отмечает издание.

Комментариев от Александра Погорелова либо его представителей относительно озвученной версии следствия пока не поступало. На сайтах администрации Кизлярского района, МВД Дагестана и республиканского управления СКР информации о проведении обыска, по данным на 17.05 мск 25 марта, нет.

Напомним, Александр Погорелов был избран главой Кизлярского района в ноябре 2015 года, до этого он возглавлял сельское поселение Южный. Предшественник Погорелова, бывший глава Кизлярского района Андрей Виноградов 22 ноября 2018 года был приговорен к 15 годам колонии строгого режима по делу о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и пособничестве аналогичному преступлению, а также в пособничестве покушению на убийство вице-мэра Кизляра Василия Наумочкина и финансировании терроризма.

Новости о кадровых чистках в Дагестане, которые проводятся там с начала 2018 года, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".