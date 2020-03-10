Приговор архитектору Махачкалы оставлен в силе

10 марта 2020, 14:37

Верховный суд Дагестана отказался сегодня изменить приговор бывшему руководителю Управления архитектуры и градостроительства Махачкалы Магомедрасулу Гитинову, осужденному условно за выдачу разрешений на строительство многоэтажных домов.

Как сообщал "Кавказский узел", в декабре 2019 года Советский райсуд в Махачкале назначил Гитинову 4,5 года условного лишения свободы, признав его виновным в превышении должностных полномочий.

Верховный суд Дагестана на заседании под председательством судьи Абдулнасыра Асхабова рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Магомедрасулу Гитинову судом первой инстанции и оставил его в силе, сообщил "Черновик". Рассмотрение апелляции началось сегодня в 10.00 мск, информировало "Новое дело".

Апелляция поступила в Верховный суд Дагестана 18 февраля, следует из данных картотеки на сайте суда. Информации о принятом решении там (по состоянию на 14.37 мск 10 марта) нет. На сайте администрации Махачкалы к 14.37 мск 10 марта не появилось комментариев относительно решения Верховного суда Дагестана.

Согласно приговору, в 2014-2017 годах Гитинов выдавал разрешения на строительство городских многоэтажек на участках в зоне индивидуальной жилой застройки в Махачкале. Кроме того, в 2015 году Гитинов, по версии следствия, согласовал проект многоквартирного дома в санитарно-защитной зоне кладбища, а также проект 12-этажного дома, который затем был признан самостроем и снесен. По одному из эпизодов ущерб от действий Гитинова оценен более чем в 11 миллионов рублей. Он свою вину не признал.

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