Глава Кизлярского района заподозрен в махинациях с землей

13 марта 2020, 12:21

Руководитель Кизлярского района Дагестана Александр Погорелов, когда возглавлял сельсовет Южный, необоснованно раздал земельные участки на 2,2 миллиона рублей, предположили следователи.

Как писал "Кавказский узел", главой Кизлярского района в ноябре 2015 года был избран Александр Погорелов, до этого возглавлявший сельское поселение Южный. Среди сельских глав в районе у Погорелова всегда "были одни из самых лучших показателей", сообщила тогда пресс-секретарь главы района Эльнара Алханова.

Предшественник Погорелова, бывший глава Кизлярского района Андрей Виноградов 22 ноября 2018 года был приговорен к 15 годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и пособничестве аналогичному преступлению, а также в пособничестве покушению на убийство вице-мэра Кизляра Василия Наумочкина и финансировании терроризма. После задержания Виноградова его обязанности исполнял Герей Гаджимагомедов, а Погорелов был избран главой района в связи с истечением срока полномочий Андрея Виноградова, сообщили ранее "Кавказскому узлу" в районной администрации.

Глава Кизлярского района подозревается в превышении полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) в 2012-2015 годах, когда он работал главой сельского поселения "сельсовет Южный", сообщила сегодня пресс-служба Управления СКР по Дагестану.

По версии следователей, чиновник, "явно выходя за пределы своих полномочий", лично составил и выдал 19 выписок из похозяйственных книг, в которые внес "заведомо ложные сведения" о том, что 19 людям, не проживающим в Южном, принадлежат земельные участки по праву "пожизненно-наследуемого владения".

"На основании указанных выписок граждане зарегистрировали право собственности на земельные участки. В результате [...] муниципальному образованию причинен ущерб в размере 2,2 миллиона рублей", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Избрана ли чиновнику мера пресечения, в публикации не уточняется. Комментариев от Александра Погорелова либо его представителей относительно версии следствия пока не поступало.

Часть 2 ст.286 УК РФ предусматривает для главы органа местного самоуправления до семи лет лишения свободы, ч.2 ст.292 УК РФ – до четырех лет лишения свободы.