Следствие оценило ущерб по делу главы Ахтынского района в 2,8 млн рублей

17 марта 2020, 00:47

Руководителю администрации Ахтынского района Осману Абдулкеримову предъявлено обвинение в превышении полномочий при продаже земли по заниженной стоимости. Абдулкеримов арестован на два месяца.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 марта в администрации Ахтынского района Дагестана прошли обыски, после которых главу муниципалитета Османа Абдулкеримова увезли на допрос. 10 марта Советский райсуд Махачкалы арестовал Абдулкеримова на 10 дней до предъявления обвинения, а источники связали его заключение под стражу с делом о махинациях с землей.

Суд на два месяца арестовал главу Ахтынского района Дагестана Османа Абдулкеримова по делу о превышении должностных полномочий, сообщил источник. "Следствие предъявило обвинение главе Ахтынского района Абдулкеримову по ч. 2 ст. 286 УК России. Решением суда Абдулкеримов отправлен в СИЗО сроком на два месяца", - процитировал 16 марта источник "Интерфакс".

Максимальная санкция по данной статье предусматривает до семи лет заключения.

По версии следствия, в ноябре 2017 года глава района без проведения торгов подписал постановление о переоформлении земельного участка в собственность местного жителя, после чего подписал договор купли-продажи этого участка тому же частному лицу за 21 тысячу рублей, хотя кадастровая стоимость участка составляла более 2,8 миллиона рублей. При этом на участке отсутствовало какое-либо строение, принадлежащее мужчине, сообщило дагестанское управление СКР 10 марта.

"Причинен значительный материальный ущерб муниципальному району, на сумму около 2 800 000 рублей", - отмечалось в сообщении.

На сайте администрации Ахтынского района Дагестана на 00.45 мск сегодня нет информации об аресте Османа Абдулкеримова.

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