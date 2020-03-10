Осман Абдулкеримов. Фото: официальный сайт Ахтынского района Дагестана http://akhty-news.ru/news/media/2020/1/29/ezhemesyachnyij-priem-glavyi-mr-ahtyinskij-rajon-osmana-abdulkerimova/

10 марта 2020, 15:14

Глава Ахтынского района Дагестана отправлен под домашний арест

Суд в Махачкале постановил сегодня заключить под домашний арест руководителя администрации Ахтынского района Османа Абдулкеримова. Источники связали арест с делом о махинациях с землей.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 марта в администрации Ахтынского района Дагестана прошли обыски, после которых главу муниципалитета Осман Абдулкеримов увезли на допрос.

Советский районный суд Махачкалы назначил домашний арест Осману Абдулкеримову, задержанному 6 марта. По словам источника в силовых структурах, задержание произошло в связи с тем, что частному лицу был передан в собственность принадлежащий муниципалитету земельный участок с геотермальными источниками, сообщила сегодня "Молодежь Дагестана".

Участок земли стоимостью три миллиона рублей был продан за 27 тысяч, со ссылкой на собственный источник передал сегодня "Интерфакс". По информации издания, дело расследуется по 2 статьи 286 Уголовного кодекса, которая предусматривает до семи лет заключения.

На сайте Советского районного суда Махачкалы к 15.14 мск 10 марта не появилось данных об избранной Осману Абдулкеримову мере пресечения, а на сайтах дагестанского управления Следкома и администрации Ахтынского района - информации относительно уголовного дела в отношении главы муниципалитета.

Новости о кадровых чистках в Дагестане, которые проводятся там с начала 2018 года, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане". 

Примечание:

«Коммерсант»: расследование дела дагестанских чиновников началось с эпизода о детсаде", "Силовики изъяли документы в дербентской райадминистрации Дагестана", "Силовики недосчитались 386 миллионов в бюджете Дагестана".

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