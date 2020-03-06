Глава Ахтынского района Осман Абдулкеримов. Фото: сетевое издание Ахтынского района http://akhty-news.ru/

06 марта 2020, 19:15

Обыск прошел в администрации Ахтынского района Дагестана

Глава Ахтынского района увезен на допрос по делу о махинациях с землей после сегодняшнего обыска в здании администрации, сообщили источники.

Несмотря на обыски, сотрудники администрации не прекратили работу.  "В здании администрации идут обыски, которые проводят люди в форме. С чем это связано, нам неизвестно. Администрация работает в обычном режиме", - сообщил представитель в районной администрации.

По словам источника в правоохранительных органах Дагестана, обыски связаны с уголовным делом о злоупотреблении должностными полномочиями при выделении земельных участков, передал информацию источника ТАСС.

Дело возбуждено по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса "Превышение должностных полномочий", в махинациях с землей заподозрен глава района Осман Абдулкеримов, со ссылкой на собственный источник сообщил сегодня "Интерфакс". По данным этого источника, обыск завершен, Абдулкеримова увезли на допрос в Махачкалу. Максимальное наказание, предусмотренное ч. 2 ст. 286, составляет семь лет заключения.

На сайтах администрации Ахтынского района Дагестана, республиканского управления МВД и дагестанского управления Следкома к 18.30 мск 6 марта не появилось информации о сегодняшних обысках и уголовном деле о махинациях с землей.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 27 февраля суд приговорил бывшего главу села Ботлих к условному лишению свободы, признав его виновным в мошенничестве с земельными участками и необоснованной выплате денег своим родственницам.

Новости о кадровых чистках в Дагестане, которые проводятся там с начала 2018 года, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане". 

Примечание:

"Дагестанские журналисты заявили об угрозе преследования для большинства глав муниципалитетов", "Главврач перинатального центра в Хасавюрте переведена под домашний арест", "Силовики сообщили о задержании дагестанского министра".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

07 марта 2020, 11:15

07 марта 2020, 10:25

07 марта 2020, 09:35

07 марта 2020, 09:01

  • 1 Создание академии "Динамо" в Дагестане вызвало непонимание болельщиков "Анжи"

    Финансируя филиал футбольной академии, власти Дагестана поддерживают конкурента махачкалинского клуба "Анжи", указала часть болельщиков. Речь об обучении детей, возразили другие. Создание академии "Динамо" вместо академии "Анжи" означает лишь смену вывески, поскольку кадры остались прежними, указали спортивные обозреватели.

07 марта 2020, 07:51

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи