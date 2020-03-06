Обыск прошел в администрации Ахтынского района Дагестана

06 марта 2020, 19:15

Глава Ахтынского района увезен на допрос по делу о махинациях с землей после сегодняшнего обыска в здании администрации, сообщили источники.

Несмотря на обыски, сотрудники администрации не прекратили работу. "В здании администрации идут обыски, которые проводят люди в форме. С чем это связано, нам неизвестно. Администрация работает в обычном режиме", - сообщил представитель в районной администрации.

По словам источника в правоохранительных органах Дагестана, обыски связаны с уголовным делом о злоупотреблении должностными полномочиями при выделении земельных участков, передал информацию источника ТАСС.

Дело возбуждено по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса "Превышение должностных полномочий", в махинациях с землей заподозрен глава района Осман Абдулкеримов, со ссылкой на собственный источник сообщил сегодня "Интерфакс". По данным этого источника, обыск завершен, Абдулкеримова увезли на допрос в Махачкалу. Максимальное наказание, предусмотренное ч. 2 ст. 286, составляет семь лет заключения.

На сайтах администрации Ахтынского района Дагестана, республиканского управления МВД и дагестанского управления Следкома к 18.30 мск 6 марта не появилось информации о сегодняшних обысках и уголовном деле о махинациях с землей.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 27 февраля суд приговорил бывшего главу села Ботлих к условному лишению свободы, признав его виновным в мошенничестве с земельными участками и необоснованной выплате денег своим родственницам.

Новости о кадровых чистках в Дагестане, которые проводятся там с начала 2018 года, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".