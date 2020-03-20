Соборная мечеть Нальчика. Фото: Kavkazkiy-pareny https://ru.wikipedia.org/

20 марта 2020, 17:02

Пятничный намаз в соборной мечети Нальчика сокращен на фоне пандемии

Коллективный намаз в нальчикской соборной мечети собрал сегодня обычное количество верующих, рассказали прихожане. Чистоту в мечетях поддерживают независимо от угрозы коронавируса, уточнили в ДУМ Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", 19 марта муфтий Кабардино-Балкарии призвал верующих воздержаться от посещения мечетей, а имамам мечетей рекомендовал сократить время проведения пятничных обрядов, "ограничившись самым обязательным".

19 марта режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса был введен во всех регионах юга России. Первый на юге страны случай заражения был выявлен 12 марта на Кубани. Спустя неделю, 19 марта, подтвердился коронавирус у пациента в Ставропольском крае, а в Краснодарском крае число случаев заражения увеличилось до трех, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Пятничный большой намаз (джума-намаз) в соборной мечети Нальчика прошел сегодня в сокращенном формате, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из прихожан.

Количество людей в мечети было таким же, как обычно, никто из верующих не пришел в маске, уточнил он. "Нас предупредили, что в случае появления больных коллективные намазы в мечетях будут отменены, и чтобы никто по этому поводу не возмущался", - сказал прихожанин.

Житель Нальчика Хасан, который регулярно посещает мечеть, сегодня также решил пойти на пятничный намаз. "А почему я не должен был пойти? Ведь никто же у нас не заболел. Вот когда скажут, что не стоит приходить, что есть заболевшие, тогда я не пойду", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" мужчина.

Нальчанин Али свое решение совершить пятничный намаз в мечети пояснил корреспонденту "Кавказского узла" тем, что «все в руках Аллаха». Если ему суждено заболеть, "то так и будет", пояснил Али.

В помещениях для коллективного намаза проводится тщательная уборка, особенно перед пятничным намазом, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" представитель ДУМ Кабардино-Балкарии. "У нас есть очень хороший моющий пылесос. Мы все тщательно пылесосим", - сказала она. Также тщательно, по ее словам, чистят и убирают санузлы.

За чистотой в мечетях следят всегда, а не только в связи с пандемией, пояснила представитель ДУМ. "К счастью, в республике не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом, поэтому мы всю работу провели в обычном порядке", - сказала она.

На сайте ДУМ Кабардино-Балкарии и на странице муфтията в Instagram, по состоянию на 17.01 мск, не опубликована информация о том, в каком режиме прошел пятничный намаз в других мечетях республики.

В нальчикском православном храме имени Симеона Столпника все богослужения проходят в обычном режиме, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник храма. По его словам, верующие приходят на службы без масок, а помещение храма моется и дезинфицируется каждое утро.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу "Кавказский узел" перечислил в справке "Коронавирус. Горячие линии".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Жители Кабардино-Балкарии заявили о росте цен на продукты в связи с коронавирусом", "Жители Дагестана заметили рост спроса на продукты в связи с коронавирусом", "15 студентов помещены на карантин в Ростове-на-Дону".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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