15 студентов помещены на карантин в Ростове-на-Дону

19 марта 2020, 21:09

14 студентов из Колумбии и житель Ростова-на-Дону помещены в изолятор из-за подозрения на коронавирус. Под наблюдением врачей находятся 268 человек, в том числе 21 ребенок, сообщили власти города.

Как писал "Кавказский узел", 12 марта был выявлен первый случай инфицирования коронавирусом на юге России - в Краснодарском крае. На Кубани выявлены еще двое заболевших - тесты подтвердили коронавирус у двух человек, приехавших в Сочи из Армении и Франции. Также тест дал положительный результат на коронавирус на Ставрополье.

Советы специалистов, как избежать заболевания коронавирусом, "Кавказский узел" опубликовал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу собраны "Кавказским узлом" в материале "Коронавирус. Горячие линии".

В изолятор на базе детской городской больницы №2 в Ростове-на-Дону помещены 15 студентов — один студент ДГТУ, вернувшийся из Сербии, и 14 граждан Колумбии, студентов Южного федерального университета. Их проверяют на коронавирус, на данный момент заражение не подтверждается, приводит слова замглавы администрации города по социальным вопросам Елены Кожуховой "Интерфакс".

Под наблюдением врачей в Ростове-на-Дону находятся 268 человек, в том числе 21 ребенок. Все они - граждане РФ, вернувшиеся из Италии, Испании и Франции, отметила она на сегодняшнем заседании оперативного штаба

18 марта в инфекционное отделение городской больницы №1 им.Семашко были помещены шесть человек. У них были взяты анализы на коронавирус, которые показали отрицательный результат, сообщила пресс-служба мэрии города.

Напомним, эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. О том, что представляет собой новый вирус и как он распространяется на Кавказе, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Ранее в Шахтах с подозрением на коронавирус были госпитализированы женщина и двое ее детей, вернувшиеся из Таиланда. Результаты анализа не выявили наличие вируса, но семья останется в больнице до полного выздоровления младшего ребенка, у которого отмечаются симптомы ОРВИ, приводит слова заместителя главы Шахт Ольги Тхак "161.ru".

В Ростовской области не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Под медицинским наблюдением находится 340 человек, сообщила сегодня пресс-служба администрации Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", в связи с риском распространения коронавируса часть вузов Ростова-на-Дону перешла на дистанционное обучение.

В школах Ростовской области каникулы начнутся 23 марта и продлятся до 12 апреля, заявила глава Министерства образования Ростовской области Лариса Балина. Даты проведения Всероссийских проверочных работ будут перенесены, говорится в информации на сайте администрации Ростовской области.

Также из-за коронавируса на каникулы ушли команды академии ФК "Ростов", каникулы юных футболистов продлятся до 12 апреля, сообщила сегодня Rostov gazeta.

Материалы о распространении коронавируса "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".