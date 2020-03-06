Глава ставропольского водоканала осужден за взяточничество

06 марта 2020, 20:23

К восьми годам заключения и штрафу в 22 млн рублей приговорен сегодня директор МУП "Водоканал" Ставрополя Валерий Евлахов, сообщил следком.

Как писал "Кавказский узел", Валерий Евлахов был задержан 27 октября 2017 года по подозрению в получении взятки. 15 января 2019 года дело по обвинению во взяточничестве (ч.6 ст.290 УК РФ) было направлено в суд.

Промышленный суд Ставрополя вынес приговор директору ставропольского водоканала Валерию Евлахову. Он признан виновным в получении взятки. Суд назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в 22 млн рублей. Также суд на 12 лет лишил Евлахова права занимать должности на государственной муниципальной службе, сообщает сегодня пресс-служба СК РФ по Ставропольскому краю.

С февраля по август 2017 года чиновник требовал взятку за выдачу справки о выполнении технических условий для ввода в эксплуатацию водовода для завода "Ставропольавто". Чиновник добивался от компании-подрядчика переоформления права собственности на водовод и камеру врезки стоимостью более 4 млн рублей на связанную с ним компанию. Руководитель подрядной организации обратился в региональное отделение ФСБ с заявлением о вымогательстве. При передаче взятки чиновник был задержан с поличным, пишет сегодня "Коммерсант".

Комментариями от осужденного или его представителей "Кавказский узел" пока не располагает.