Замруководителя Ростехнадзора в Ессентуках заподозрен в получении крупной взятки

31 мая 2019, 14:02

Заместитель руководителя Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору подозревается в получении 1 миллиона рублей за допуск в эксплуатацию электростанции, сообщил сегодня Следком.

По данным следствия, в апреле подозреваемый получил 1 миллион рублей через посредника фирмы, которая строила солнечную электростанцию. "За эти деньги чиновник обещал выдать разрешение на производство пуско-наладочных работ и на допуск в эксплуатацию электростанции", - проинформировало следственное управление Следственного комитета России по Ставропольскому краю.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ (получение взятки), говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Статья 290 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

"Кавказский узел" ранее писал, что в январе был обвинен во взяточничестве глава водоканала Ставрополя. По версии следствия, он требовал от одной из коммерческих организаций взятку за выдачу справки о выполнении технических условий для ввода в эксплуатацию водовода.