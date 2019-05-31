31 мая 2019, 14:02

Замруководителя Ростехнадзора в Ессентуках заподозрен в получении крупной взятки

Заместитель руководителя Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору подозревается в получении 1 миллиона рублей за допуск в эксплуатацию электростанции, сообщил сегодня Следком.

По данным следствия, в апреле подозреваемый получил 1 миллион рублей через посредника фирмы, которая строила солнечную электростанцию. "За эти деньги чиновник обещал выдать разрешение на производство пуско-наладочных работ и на допуск в эксплуатацию электростанции", - проинформировало следственное управление Следственного комитета России по Ставропольскому краю.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ (получение взятки), говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Статья 290 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

"Кавказский узел" ранее писал, что в январе был обвинен во взяточничестве глава водоканала Ставрополя. По версии следствия, он требовал от одной из коммерческих организаций взятку за выдачу справки о выполнении технических условий для ввода в эксплуатацию водовода.

Примечание:

"Сергей Батынюк получил реальный срок", "Сотрудники ДПС в Ставропольском крае осуждены на полгода за взятку", "Ставропольский пристав заподозрен в получении взятки".

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