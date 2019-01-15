Глава водоканала Ставрополя обвинен во взяточничестве

15 января 2019, 13:20

Передано в суд уголовное дело в отношении бывшего директора МУП "Водоканал" в Ставрополе Валерия Евлахова о получении взятки, сообщило следствие.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2018 года Ставропольский краевой суд отказался пересмотреть решение о продлении ареста директору ставропольского МУП "Водоканал" Валерию Евлахову, подозреваемому в получении взятки.

Директор МУП "Водоканал" Ставрополя был задержан в октябре 2017 года по подозрению в получении четырех миллионов рублей за справку о выполнении техусловий для запуска водовода. 27 октября Ленинский райсуд Ставрополя постановил взять его под стражу на два месяца.

По версии следствия, с февраля по август 2017 года глава водоканала требовал от одной из коммерческих организаций взятку за выдачу справки о выполнении технических условий для ввода в эксплуатацию водовода.

"В октябре 2017 года он получил от директора организации... водовод и камеру врезки на общую сумму свыше четырех миллионов рублей", - сообщило сегодня Следственное управление Следственного комитета по Ставропольскому краю на своем сайте.

Дело директора муниципального предприятия расследовалось по статье о получении взятки (ч.6 ст.290 УК РФ), с утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд, уточнило ведомство.

Отметим, что санкции статьи предусматривают до пятнадцати лет лишения свободы.

"Кавказский узел" не располагает комментариями Евлахова или его представителей относительно версии следствия.