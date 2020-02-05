05 февраля 2020, 18:34

Следователь на Ставрополье заподозрена во взяточничестве

Следователь заподозрена в том, что при посредничестве адвоката потребовала и получила крупную взятку от матери обвиняемого в незаконном обороте наркотиков за закрытие уголовного дела.

По данным следствия, подозреваемая через адвоката предложила матери обвиняемого закрыть дело за 1 млн 750 тыс. рублей. Мать обвиняемого обратилась в УФСБ России по Ставропольскому краю с заявлением о вымогательстве взятки. Когда она принесла адвокату деньги, сотрудники ФСБ зафиксировали передачу взятки.

Уголовное дело в отношении бывшей старшего следователя по особо важным делам возбуждено по статье о взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а в отношении адвоката - по статье о посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1) Уголовного кодекса России, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного управления Следственного Комитета РФ по Ставропольскому краю.

Со своего поста следователь была уволена после проверки службой безопасности, пишут "Аргументы и факты Ставрополь" со ссылкой на источник в МВД.

Подозреваемые находятся под стражей. Комментариями задержанных или их адвокатов "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал об аналогичном деле в Краснодарском крае, где сотрудник МВД, по данным следствия,  предлагал обвиняемому в краже закрыть уголовное дело за 800 тысяч рублей.

Примечание:

 "МВД назвало средний размер взятки на Северном Кавказе", "Суд отказался заключать под стражу замначальника полиции Ставрополя", "Чиновники Минсельхоза Кубани стали подозреваемыми по новому делу о крупной взятке".

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