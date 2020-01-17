Чиновники Минсельхоза Кубани стали подозреваемыми по новому делу о крупной взятке

17 января 2020, 16:12

Следователи возбудили против замглавы Минсельхоза Кубани, а также начальника одного из управлений ведомства третье уголовное дело, связанное с получением многомиллионной взятки.

Как писал "Кавказский узел", 24 мая 2019 года стало известно об аресте замглавы министерства сельского хозяйства Краснодарского края Кима Тертицы, заподозренного в получении взятки на четыре миллиона рублей. Предъявленные обвинения чиновник полностью отрицает. Заключение чиновника под стражу его адвокат связал с попыткой следствия добиться признательных показаний.

Глава управления в министерстве сельского хозяйства Кубани в феврале пообещал помочь председателю одного из сельскохозяйственных кооперативов получить 40-миллионную субсидию, но потребовал за это 10 процентов от суммы для замглавы ведомства, утверждает следствие. 30 апреля 2019 года, по данным следователей, руководитель управления получил 4 миллиона рублей и передал заместителю министра, утверждает следствие. Чиновникам были предъявлены обвинения по статьям "получение взятки" и "посредничество во взяточничестве", говорилось в сообщении краснодарского управления СКР 14 июня 2019 года.

В деле заместителя министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края и его подчиненного выявлены новые эпизоды, сообщило сегодня кубанское управление Следкома.

«(Против) сотрудников министерства возбуждено уголовное дело в получении взятки с использованием служебного положения в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве (ч.6 ст.290, ч.4 ст.291.1 УК России)», - говорится в сообщении на сайте ведомства.Максимальная санкция по данным статьям предусматривает 15 и 12 лет заключения соответственно.

Новое уголовное дело против кубанских чиновников связано с требованием взятки в 7 миллионов рублей с председателя одного из кубанских кооперативов в январе 2018 года, отмечает сегодня «Коммерсант». По данным издания, глава кооператива смогла передать чиновникам только 3 миллиона рублей.

Замглвы кубанского Минсельхоза отрицает вину, а его адвокат считает, что его подчиненный оговорил своего начальника, сообщает сегодня «Коммерсант». По данным издания, начальник одного из отделов ведомства сотрудничает со следствием, дает обличающие Кима Тертицу показания, не находится под арестом. Ранее Тертица утверждал, что стал жертвой провокации.

Ранее следователи также возбудили дело, связанное с получение взятки за предоставление гранта, информирует сегодня «Югополис». По версии следствия, в ноябре 2017 года подозреваемые чиновники пообещали оказать содействие в получении субсидии в 30 миллионов рублей главе кооператива при условии передачи 10% от суммы гранта. Предприниматель передал чиновникам только 500 тысяч рублей, сообщает издание. Три уголовных дела объединены в одно производство.

На сайте Минсельхоза Краснодарского края на 16.00 мск Ким Тертица значится в должности замминистра.