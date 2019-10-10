Адвокат пожаловался на давление следствия по делу замминистра Кубани

10 октября 2019, 14:58

Заключение под стражей замминистра сельского хозяйства Краснодарского края Кима Тертицы продлено до 17 ноября для проведения экспертиз по делу, сообщил адвокат. По его словам, экспертизы уже завершены, а следствие таким образом пытается добиться признательных показаний.

Как писал "Кавказский узел", 24 мая стало известно об аресте замглавы министерства сельского хозяйства Краснодарского края Кима Тертицы, заподозренного в получении взятки на четыре миллиона рублей. Предъявленные обвинения чиновник полностью отрицает. 15 июля суд продлил арест Тертицы на два месяца.

Глава управления в министерстве сельского хозяйства Кубани в феврале пообещал помочь председателю одного из сельскохозяйственных кооперативов получить 40-миллионную субсидию, но потребовал за это 10 процентов от суммы для замглавы ведомства, утверждает следствие. 30 апреля, по данным следователей, руководитель управления получил 4 миллиона рублей и передал заместителю министра, утверждает следствие.

Сегодня вступило в силу решение Октябрьского районного суда Краснодара о продлении срока ареста Киму Тертице до 17 ноября, сообщает сегодня «Коммерсант», ссылаясь на адвоката Алексея Иванова.

По его словам, следствие ходатайствовало о продлении срока содержания под стражей для завершения ряда экспертиз, однако, по словам защитника, фоноскопическая и лингвистическая экспертизы были завершены более месяца назад, их материалы переданы следствию.

Иванов считает, что сроки расследования затягиваются искусственно, при этом Ким Тертица находится в спецблоке СИЗО Краснодара в крайне суровых условиях. «Мы полагаем, что следствие таким образом пытается оказать давление на обвиняемого, склоняя его к признательным показаниям», – заявил Иванов.

По данным издания, чиновник утверждает, что стал жертвой провокации.

Замглавы Минсельхоза Кубани, а также начальнику одного из управлений ведомства предъявлены обвинения по статьям "получение взятки" и "посредничество во взяточничестве", говорилось в сообщении краснодарского управления СКР 14 июня. Максимальная санкция по первой из этих статей составляет 15 лет заключения, а по второй - 12 лет.

На сайте Октябрьского районного суда Краснодара нет информации о продлении ареста обвиняемому на 14.40 мск сегодня. На сайте Минсельхоза Краснодарского края на 14.40 мск Ким Тертица значится в должности замминистра.