10 октября 2019, 14:58
Адвокат пожаловался на давление следствия по делу замминистра Кубани
Заключение под стражей замминистра сельского хозяйства Краснодарского края Кима Тертицы продлено до 17 ноября для проведения экспертиз по делу, сообщил адвокат. По его словам, экспертизы уже завершены, а следствие таким образом пытается добиться признательных показаний.
Как писал "Кавказский узел", 24 мая стало известно об аресте замглавы министерства сельского хозяйства Краснодарского края Кима Тертицы, заподозренного в получении взятки на четыре миллиона рублей. Предъявленные обвинения чиновник полностью отрицает. 15 июля суд продлил арест Тертицы на два месяца.
Глава управления в министерстве сельского хозяйства Кубани в феврале пообещал помочь председателю одного из сельскохозяйственных кооперативов получить 40-миллионную субсидию, но потребовал за это 10 процентов от суммы для замглавы ведомства, утверждает следствие. 30 апреля, по данным следователей, руководитель управления получил 4 миллиона рублей и передал заместителю министра, утверждает следствие.
Сегодня вступило в силу решение Октябрьского районного суда Краснодара о продлении срока ареста Киму Тертице до 17 ноября, сообщает сегодня «Коммерсант», ссылаясь на адвоката Алексея Иванова.
По его словам, следствие ходатайствовало о продлении срока содержания под стражей для завершения ряда экспертиз, однако, по словам защитника, фоноскопическая и лингвистическая экспертизы были завершены более месяца назад, их материалы переданы следствию.
Иванов считает, что сроки расследования затягиваются искусственно, при этом Ким Тертица находится в спецблоке СИЗО Краснодара в крайне суровых условиях. «Мы полагаем, что следствие таким образом пытается оказать давление на обвиняемого, склоняя его к признательным показаниям», – заявил Иванов.
По данным издания, чиновник утверждает, что стал жертвой провокации.
Замглавы Минсельхоза Кубани, а также начальнику одного из управлений ведомства предъявлены обвинения по статьям "получение взятки" и "посредничество во взяточничестве", говорилось в сообщении краснодарского управления СКР 14 июня. Максимальная санкция по первой из этих статей составляет 15 лет заключения, а по второй - 12 лет.
На сайте Октябрьского районного суда Краснодара нет информации о продлении ареста обвиняемому на 14.40 мск сегодня. На сайте Минсельхоза Краснодарского края на 14.40 мск Ким Тертица значится в должности замминистра.