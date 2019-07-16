Ким Тертица. Фото: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края http://dsh.krasnodar.ru

16 июля 2019, 09:43

Продлен арест замглавы Минсельхоза Кубани

Обвиняемый по делу о многомиллионной взятке заместитель главы Минсельхоза Кубани Ким Тертица оставлен под стражей на два месяца, такое решение 15 июля принял суд в Краснодаре.

Как писал "Кавказский узел", 24 мая стало известно об аресте на полтора месяца замглавы министерства сельского хозяйства Краснодарского края, заподозренного в получении взятки на четыре миллиона рублей. 14 июня следствие сообщило что ему предъявлено обвинение. Высокопоставленный чиновник отверг обвинения во взяточничестве, заявил его адвокат.   

Глава управления в министерстве сельского хозяйства Кубани в феврале пообещал помочь председателю одного из сельскохозяйственных кооперативов получить 40-миллионную субсидию, но потребовал за это 10 процентов от суммы для замглавы ведомства, утверждает следствие. 30 апреля, по данным следователей, руководитель управления получил 4 миллиона рублей и передал заместителю министра, утверждает следствие.

Октябрьский районный суд Краснодара 15 июля удовлетворил ходатайство следствия и продлил замминистру срок содержания под стражей, написало 16 июля издание "Юга".

Суд постановил продлить срок содержания под стражей обвиняемому до 17 сентября, написало со ссылкой на сотрудника прокуратуры РИА  "Новости".

Следствие аргументировало необходимость продлить срок ареста тем, что допросы свидетелей не завершены, а обвиняемый может оказать на них давление или попытаться скрыться, передает ТАСС. Защита замминистра просила перевести его под домашний арест, ссылаясь на то, что у него  ухудшилось состояния здоровья. Адвокаты также указали на то, что во время доследственной проверки замминистра находился на свободе и являлся к следователям по их первому требованию.

На сайте Октябрьского районного суда Краснодара нет  информации о продлении ареста обвиняемому на 9.30 мск сегодня.

Примечание:

"Расследование дела министра спорта Кубани возобновлено в третий раз", "Замминистра природных ресурсов Кубани обвинен в мошенничестве", "Глава Динского района Кубани задержан по подозрению во взяточничестве".

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