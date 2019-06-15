Предъявлено обвинение чиновникам Минсельхоза Кубани по делу о крупной взятке

15 июня 2019, 14:50

Замглавы и начальник управления Минсельхоза Кубани обвиняются в том, что потребовали четыре миллиона рублей за выдачу гранта председателю сельхозкооператива, сообщил 14 июня Следком. Высокопоставленный чиновник отверг обвинения во взяточничестве, заявил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 24 мая стало известно об аресте на полтора месяца замглавы Министерства сельского хозяйства Краснодарского края, заподозренного в получении взятки на четыре миллиона рублей. Посредником в передаче денег следствие считает начальника одного из управлений ведомства.

По данным следствия, глава управления в министерстве сельского хозяйства Кубани в феврале пообещал помочь председателю одного из сельскохозяйственных кооперативов с получением 40-миллионной субсидии, потребовав 10% от этой суммы для замглавы ведомства. 30 апреля руководитель управления получил 4 миллиона рублей и передал заместителю министра, утверждает следствие.

По данным ведомства, такая схема получения взятки стала возможной, потому что заместитель министра сельского хозяйства края с октября 2017 года являлся председателем конкурсной комиссии по отбору сельскохозяйственных потребиткооперативов для предоставления грантов. Дело расследуется по ч.6 ст.290 УК России (получение взятки) и ч.4 ст.291.1 УК России (посредничество во взяточничестве), говорилось в сообщении краснодарского управления СКР 14 июня. Максимальная санкция по первой из этих статей составляет 15 лет заключения, а по второй - 12 лет. Ведомство не уточняет фамилии обвиняемых.

Адвокат замглавы кубанского Минсельхоза заявил, что в деле много несостыковок. В частности, доступ к шкафу, где нашли муляж четырех миллионов рублей, был открытый, а записи с камер наблюдения не были изучены, привело 26 мая слова адвоката издание «Блокнот-Краснодар». По словам защитника, высокопоставленный чиновник «не имеет отношения к пакету с деньгами».

На сайте Минсельхоза Краснодарского края на 14.30 мкс сегодня нет комментариев по данному уголовному делу.