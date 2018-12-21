Замминистра природных ресурсов Кубани обвинен в мошенничестве

21 декабря 2018, 22:14

Передано в суд дело бывшего заместителя министра природных ресурсов Краснодарского края, обвиняемого в получении взяток за обещания помочь с выдачей лицензий на месторождения, сообщил сегодня Следком.

Согласно материалам дела, в июне 2015 года к замминистра обратился директор организации, рассчитывавшей на получение права разработки месторождения в Темрюкском районе. Чиновник предложил обеспечить выдачу лицензии за взятку, причем, уже оставив пост замминистра, запросил за свои услуги четыре миллиона рублей, полагают следователи. При этом он ни до, ни после отставки не располагал полномочиями для того, чтобы повлиять на решение рабочей группы. Решение о выдаче лицензии было принято без его участия, утверждается в сообщении следствия.

В январе-феврале 2016 года обвиняемый, по данным правоохранителей, получил от директора компании 3,9 миллиона рублей. Но уже в апреле того же года выданную лицензию признали недействительной. Тогда бывший замминистра предложил той же компании помочь с разрешениями на добычу песка в двух других месторождениях - в Крымском и Приморско-Ахтарском районах, говорится в обвинительном заключении. За каждую лицензию он запросил по пять миллионов рублей, и после получения трех миллионов в мае 2017 года его задержали, сообщило следствие.

Бывшему замглавы природных ресурсов Краснодарского края предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере и покушении на мошенничество. Дело передано в суд, сообщило на своем сайте Следственное управление СКР по Краснодарскому краю. В соответствии с ч.4 ст. 159 УК России, ему грозит ограничение свободы на срок до двух лет.

Как писал "Кавказский узел", 30 сентября, поданным источников, было во второй раз прекращено уголовное дело в отношении министра физкультуры и спорта Краснодарского края Ларисы Черновой, подозревавшейся в злоупотреблении должностными полномочиями. В октябре Чернова ушла в отставку.