Глава Динского района Кубани задержан по подозрению во взяточничестве

13 декабря 2018, 19:06

Сергей Пономарев, занимающий должность главы Динского района Краснодарского края с декабря 2017 года, задержан при получении взятки от представителя строительной компании, сообщили сегодня источники в правоохранительных органах.

Как писал "Кавказский узел", Сергей Пономарев возглавил Динской район в начале октября 2017 года. Его назначили исполняющим обязанности главы района после того, как возглавлявший муниципалитет почти 10 лет Сергей Жиленко ушел с этого поста после победы на выборах депутатов заксобрания Кубани 10 сентября того же года. 13 декабря 2017 года Сергей Пономарев занял место главы Динского района на постоянной основе.

Сегодня стало известно, что Сергей Пономарев задержан по подозрению в получении взятки.

"Действия Пономарева были пресечены сотрудниками правоохранительных органов при получении взятки от представителя строительной компании. Чиновник задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 290 УК РФ (взятка) и избрании подозреваемому меры пресечения", - рассказал информированный источник, слова которого приводит агентство "Интерфакс-Юг".

Чиновника подозревают в получении взятки в несколько миллионов рублей от представителя компании-застройщика, которая возводит социальный объект. По версии следствия, глава муниципалитета обещал за вознаграждение ускорить получение застройщиком бюджетных средств в рамках контракта, пишет "Коммерсант".

В администрации Динского района проводятся обыски, передает со ссылкой на информацию подписчика своей страницы в Instagram портал "Газета "РВС". В сообщении портала указано, что несколько подписчиков прислали фотографию, на которой зафиксирован человек, похожий на главу Динского района. Мужчина а костюме стоит лицом к машине с поднятыми руками, кисти его рук держат силовики в балаклавах. По данным портала, задержание произошло в ночь с 12 на 13 декабря в Краснодаре.

Эта же фотография размещена на странице сообщества "typodar" в Instagram. Пользователи активно комментируют новость – за час с момента размещения она набрала 76 комментариев и 1340 отметок "Нравится".

"Оооо, "борьба" с коррупцией", - отмечает black_button7.

"Динской район - это прям масштабно, под носом у краевой власти", - пишет olegridin.

"Куда ни копни..." - замечает seregakuban.

"Любого возьми, все на руку не чисты", - утверждает mi_khail3806.

"Пусть по каждому главе пройдутся", - предлагает volkovasveta85.

Телефон Сергея Пономарева выключен, а в приемной главы Динского района сообщили, что он находится в отпуске, передает "РБК Краснодар". Издание также сообщает, что ему стало известно о задержании Пономарева от источника в правоохранительных органах.

Информации о задержании Сергея Пономарева по данным на 19.05 мск 13 декабря на сайтах Следственного управления СКР по Краснодарскому краю и кубанского главка МВД России не было.