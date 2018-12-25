Расследование дела министра спорта Кубани возобновлено в третий раз

25 декабря 2018, 07:00

В третий раз возобновлено дело в отношении бывшего министра спорта Краснодарского края Людмилы Черновой по подозрению в незаконном финансировании футбольного клуба "Кубань" из краевого бюджета, сообщили в прокуратуре края. В региональную полицию направлено представление об устранении нарушений в расследовании.

Как писал "Кавказский узел", уголовное дело в отношении Ларисы Черновой, подозреваемой в злоупотреблении должностными полномочиями, было прекращено 30 сентября во второй раз. 8 октября она написала заявление об уходе по собственному желанию, его подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Людмила Чернова - заслуженный мастер спорта по легкой атлетике, 13-кратная чемпионка СССР (1978-1983 гг.), чемпионка Олимпийских игр 1980 года в Москве. С 2006 года возглавляла департамент по физической культуре и спорту Краснодарского края, в 2012 году преобразованный в министерство. Людмилу Чернову подозревали в превышении полномочий по делу о выплате субсидий футбольному клубу "Кубань" на сумму 886 миллионов рублей. 3 мая ее поместили под домашний арест, который в конце июня был продлен до 26 августа. Своей вины Чернова не признала. Дело в отношении Черновой было закрыто 27 августа "по реабилитирующим обстоятельствам", но 29 августа прокуратурой Краснодарского края было отменено решение о прекращении уголовного дела в отношении министра спорта Кубани.

Прокуратура отменила третье постановление полиции о прекращении дела, в рамках расследования которого полиция не нашла состава преступления по статье 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями". "Уголовное дело в отношении Людмилы Черновой находится в стадии расследования. В адрес ГУ МВД России по Краснодарскому краю направлено представление об устранении нарушений", - цитирует 24 декабря слова работника прокуратуры Краснодарского края ТАСС.

В постановлении полиции о прекращении производства говорилось, что для финансирования ФК "Кубань" имелось правовое основание - постановление губернатора Краснодарского края (речь идет о предыдущем губернаторе Александре Ткачеве). Следователь не установил корыстную или личную заинтересованность Черновой в перечислении субсидий по целевой программе ФК "Кубань", не было выявлено фактов хищения бюджетных средств или получения взяток за их выделение, сообщает "Югополис".

"Кубань" начала испытывать финансовые проблемы после того, как клуб покинул инвестор - "Индустриальный союз Донбасса". Финансовый директор клуба подозревается в присвоении средств, в связи с чем кредиторы инициировали в отношении ФК процедуру банкротства. По данным властей края, долги клуба составляют 2,8 млрд рублей.

Из-за перечисления бюджетных средств в 2014 году проводилась проверка Контрольно-счетной палатой Краснодарского края. За неправильное выставление кода на перечисление бюджетных средств к дисциплинарной ответственности была привлечена начальник планово-экономического отдела. Выводов о нецелевом использовании бюджетных средств в ходе проверки сделано не было, отмечает издание.

Прокуратурой в постановлении указано на нецелевое использование бюджетных средств, и также отмечено, что в ходе расследования не был решен вопрос о переквалификации обвинений на статью 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), не привлечена в качестве потерпевшей стороны администрация Краснодарского края, которой причинен ущерб от выделения субсидий, не завершены финансово-экономические-экспертизы, назначенные министерством юстиции края.

В рамках возобновленного уголовного дела каких-либо решений об избрании в отношении Черновой меры пресечения не принималось.

В ходе расследования уголовного дела министерство спорта края не заявляло о причинении ему ущерба и следственный департамент МВД не нашел в действиях бывшего министра спорта состава преступления, сообщил адвокат Людмилы Черновой Александр Шутков.

"Определяющим является цель расходования денежных средств. В данном случае они были потрачены по целевому назначению в соответствии с постановлением бывшего губернатора. Как в такой ситуации от следователя можно требовать признать администрацию края потерпевшим, если преступления не совершалось? Один из сотрудников администрации края, виновный в путанице с пресловутыми кодами бюджетной классификации, привлечен к дисциплинарной ответственности, инцидент исчерпан", - цитирует слова адвоката ТАСС.