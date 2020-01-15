На Кубани замначальника ОМВД Крымского района заподозрена во взяточничестве

15 января 2020, 08:21

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по подозрению в покушении на получение взятки против начальника следственного отдела, заместителя начальника ОМВД России по Крымскому району, сообщил 14 января Следственный комитет.

По данным следствия, в отношении жителя Крымского района расследовалось уголовное дело по обвинению в краже чужого имущества в особо крупном размере. В декабре 2019 года руководитель отдела встретилась с обвиняемым и сообщила, что может оказать содействие в прекращении уголовного дела в отношении него, если он передаст ей 800 тысяч рублей. О данном требовании мужчина сообщил в следственный комитет.

Вместе с тем, следователь, в чьем производстве находилось уголовное дело, составила обвинительное заключение и планировала направить дело для проверки своему руководителю. Однако начальник отдела отказалась согласовывать материалы дела, дала указание сотруднику переквалифицировать действия мужчины и прекратить уголовное дело, сообщает Следком.

После этого начальник следственного отдела попросила своего сотрудника встретиться с мужчиной и получить от него "документы". В начале декабря следователь 2019 года встретился с заявителем и получил от него деньги в сумме 800 тысяч рублей. Дальнейшие действия сотрудника пресекли оперативные сотрудники краевого управления ФСБ России, говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Уголовное дело против заместителя начальника ОМВД России по Крымскому району возбуждено по ч.3 ст.30, п."в" ч.5 ст.290 УК РФ (Покушение на получение взятки с использованием своего служебного положения в крупном размере).

Подозреваемая сотрудница отстранена от выполнения служебных обязанностей, по данному поводу также проводится проверка, сообщило 14 января со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю издание "Деловая газета Юг". Комментариев от подозреваемой или ее представителей пока не поступало.