Ставропольский полицейский получил восемь лет колонии за взятку

21 ноября 2019, 00:43

Бывший оперуполномоченный полиции в Ставрополе Андрей Калмыков признан виновным в получении 1,5 млн рублей взятки от директора предприятия. Всего он рассчитывал получить 3 млн, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2018 года сотрудник полиции был заподозрен в том, что требовал 3 миллиона рублей от директора компании за прекращение процессуальной проверки. Полицейский получил часть требуемой суммы - 1,5 миллиона рублей - и был задержан.

Судом установлено, что Калмыков, получив информацию о возможном хищении денег директором одного из филиалов энергетического предприятия, в феврале 2018 года предложил ему прекратить проверку за вознаграждение в размере 3 млн рублей. "Калмыков получил от руководителя организации часть денежных средств в сумме 1,5 млн рублей, после чего был задержан", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Ставропольскому краю.

Калмыков признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере). "Приговором суда Андрею Калмыкову назначено наказание в виде лишения свободы на 8 лет в исправительной колонии строгого режима, а также штраф в размере 30 млн рублей", - говорится сообщении, опубликованном 20 ноября на сайте ведомства.