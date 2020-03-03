03 марта 2020, 23:35

Самвел Майрапетян объявлен в розыск

Владелец армянского телеканала H2 Самвел Майрапетян объявлен в розыск. Внесенный залог в размере 30 миллионов драмов (свыше 63 тысячи долларов) изъят в пользу государства, сообщило следствие.

Как писал "Кавказский узел", Самвел Майрапетян был задержан в Ереване в октябре 2018 года и арестован по обвинению в пособничестве во взяточничестве. Суд отпустил его под залог, а защита заявила, что следствие под давлением Европейского суда по правам человека вернуло паспорт бизнесмену, но запретило ему выезжать за границу. При этом адвокаты утверждали, что их подзащитный нуждается в срочном лечении за границей.  В январе 2019 года следствие разрешило ему выехать из Армении, и в феврале он был прооперирован в Германии.

В октябре 2019 года срок возвращения владельца Майрапетяна в Армению истек, но он не смог вылететь на родину.

Следствие изменило меру пресечения Самвела Майрапетяна под личное поручительство, а также обратилось в суд с ходатайством о его заочном аресте, сообщили сегодня корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе Специальной следственной службы.

По словам представителя ведомства, Майрапетян нарушил сроки возвращения в Армению и не явился по требованию следственного органа.

«За Майрапетяна поручились и внесли по 15 миллионов драмов (около 31,5 тысячи долларов) известный нейрохирург Рубен Фанарджян и глава департамента информации Армянской Апостольской церкви, пресс-секретарь Католикоса Всех армян Гарегина II священник Ваграм Меликян. Однако они не смогли обеспечить его явку в следственный орган. Принято решение, взыскать залог в пользу государства», - отметил представитель следствия.

Напомним, что Самвел Майрапетян считается приближенным второго президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в финансовых махинациях, отмывании денег и разгоне демонстрантов в Ереване в 2008 году.

Примечание:

"Оппозиционеры сообщили о силовом разгоне демонстрантов в Ванадзоре", "Армяне в Москве поддержали протесты против Сержа Саргсяна", "17 депутатов проголосовали против премьерства Саргсяна".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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