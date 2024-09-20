Глава КС Армении признан виновным в злоупотреблении полномочиями

20 сентября 2024, 16:02

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Суд признал главу Конституционного суда Армении Грайра Товмасяна виновным в злоупотреблении полномочиями, но освободил его от уголовной ответственности из-за истекшего срока давности преступления.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2019 года главе Конституционного суда Армении Грайру Товмасяну было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями на посту министра юстиции. По этому обвинению ему грозило от двух до шести лет лишения свободы. Сам Товмасян назвал уголовное преследование политически мотивированным.

Суд признал экс-главу Конституционного суда Грайра Товмасяна виновным в злоупотреблении служебными полномочиями, однако освободил от уголовной ответственности за давностью преступления, передал корреспондент «Кавказского узла», посмотревший видеотрансляцию с заседания суда на сайте 168.am.

Гособвинитель требовал приговорить Товмасяна к лишению свободы на семь лет.

Грайр Товмасян в комментарии журналистам назвал ожидаемым вердикт суда. «Поспешность суда давала основания не ожидать справедливости. Это не приговор, это очередной удар по правосудию», - заявил он, добавив, что обжалует приговор.

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