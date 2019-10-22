22 октября 2019, 00:00

Самвел Майрапетян нарушил сроки возвращения в Армению

Срок возвращения владельца телеканала Н2 Самвела Майрапетяна в Армению истек 15 октября, но он не смог вылететь на родину, сообщили следователи со ссылкой на адвокатов.

Как писал "Кавказский узел", Самвел Майрапетян был задержан в Ереване в октябре 2018 года и арестован по обвинению в пособничестве во взяточничестве. Суд отпустил его под залог, а защита заявила, что следствие под давлением Европейского суда по правам человека вернуло паспорт бизнесмену, но запретило ему выезжать за границу. При этом адвокаты утверждали, что их подзащитный нуждается в срочном лечении за границей. 17 января ЕСПЧ призвал правительство Армении "немедленно обеспечить соответствующую медицинскую помощь Майрапетяну". 25 января следствие разрешило ему выехать из Армении, и в феврале он был прооперирован в Германии.

Самвел Майрапетян считается приближенным второго президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в финансовых махинациях, отмывании денег и разгоне демонстрантов в Ереване в 2008 году.

Защита Самвела Майрапетяна предоставила письменное заявление, согласно которому, их подзащитный не смог вернуться в установленные сроки из-за ухудшения самочувствия в аэропорту и госпитализации в медцентр, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" 21 октября пресс-секретарь Специальной следственной службы Марина Оганджанян.

По ее словам, Майрапетян должен был вернуться из Германии, куда он уехал на лечение, 15 октября. "Следствие проверяет информацию, предоставленную защитой, а также предпринимает шаги для обеспечения производства по данному уголовному делу", - отметила пресс-секретарь.

Примечание:

"Оппозиционеры сообщили о силовом разгоне демонстрантов в Ванадзоре", "Армяне в Москве поддержали протесты против Сержа Саргсяна", "17 депутатов проголосовали против премьерства Саргсяна".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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