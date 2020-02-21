Жители Лермонтова обвинили власти в игнорировании радоновой угрозы

21 февраля 2020, 22:24

Мэрия Лермонтова и администрация Ставропольского края не реагируют на сообщения о радиоактивном газе в многоквартирном доме, пожаловались горожане. Норма концентрации радона в доме превышена в 10-12 раз, власти должны принять срочные меры, сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве.

Как писал "Кавказский узел", власти Лермонтова на Ставрополье отказываются признавать аварийным многоквартирный дом №20 "А" по Пятигорской улице, где проживают 50 семей с 11 малолетними детьми. При этом в доме просели полы и потрескались стены, а управляющие компании не желают брать его на баланс. Жильцы пожаловались, что уже 17 лет добиваются реакции властей, но пока получили лишь обещание перенести сроки капремонта с 2023 на 2021 год.

В данном случае нарушено конституционное право на жилище, полагает юрист Сергей Иващенко, который порекомендовал жильцам обращаться в суд.

Жильцы дома пожаловались на здоровье

Жильцы проблемного дома заявили корреспонденту "Кавказского узла", что болеют из-за скопления в квартирах радиоактивного газа радона. "Мои дети постоянно болеют. Иммунитет слабый. Связываем это с радиоактивным газом радоном, который легко проникает даже к нам на второй этаж", -сказал один из жильцов, Михаил Червяков.

Болеют дети и у его соседки Галины Кузнецовой, проживающей на первом этаже. "У моей сестры, которая живет в нашем городе в другом районе, дети учатся в той же школе. Мы сравнивали. У нее дети не болеют так часто, как у нас. В нашем доме сейчас проживают 11 детей. И все часто болеют", - сказала женщина.

"Я постоянно болею: давление, дышать тяжело. Скорую сколько раз вызывали", - пожаловалась хозяйка квартиры с первого этажа Ирина Филимонова. "У меня недавно обнаружили онкологическое заболевание. Одна женщина и мужчина в нашем доме умерли от онкологии. Всему виной этот радиоактивный газ. Но нашим властям наплевать", - возмутилась еще одна жительница дома, Татьяна Садовская.

Бывшая управляющая домом, Ирина Лактионова, рассказала, что вынуждена была переехать ради сохранения здоровья. "Когда там жила, у меня постоянно была рвота, тошнота, потеря координации и внимания. Если я там находилась больше пяти дней, то мною уже занималась реанимация", - сообщила женщина, отметив, что связывает недомогание с радоном.

По словам Лактионовой, в декабре 2019 года она попала на личный прием к губернатору Ставропольского края. "Я ему рассказала про нашу проблему. Сказала, что если в ближайшее время она не будет решена, дом превратится в братскую могилу. После нашего разговора 13 января дом осмотрела специальная комиссия", - отметила Ирина Лактионова, констатировав, что никаких реальных мер власти в связи с радоновой опасностью не приняли.

Норма концентрации радона в доме превышена в 10-12 раз

Радон является продуктом распада урана, залежи которого находятся в районе Лермонтова, пояснил секретарь городского комитета КПРФ Владимир Рябченко. Рябченко долгое время проработал на урановом руднике, его специальность - "химия и технология редких радиоактивных элементов". Сейчас коммунист помогает жильцам дома по Пятигорской улице отстаивать свои права.

"Это тяжелый радиоактивный газ, который может скапливаться в нижних этажах зданий. В нижней части Лермонтова его концентрация достаточно высока, так как тут находится постоянный источник радона", - пояснил Рябченко корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Владимира Рябченко, существуют две нормы безопасной концентрации радона в жилых помещениях: для старых домов – 200 Бк/куб метр, для новых домов – 40 Бк/куб метр. При этом он сослался на СанПиН "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009".

"Проблемный дом на улице Пятигорской относится к категории старых. В доме неоднократно специализированные организации проводили измерения концентрации опасного газа. Так, в сентябре 2018 года Межрегиональное управление №101 ФМБА России после проведенной проверки вынесло Экспертное заключение №51 от 18.09.2018, согласно которому в комнатах проблемного дома концентрация радона превысила норматив в 10-12 раз. Эта информация имеется в администрации города. Но никаких действий по решению проблемы я с их стороны не вижу", - подчеркнул Владимир Рябченко.

В Межрегиональном управлении №101 Федерального медико-биологического агентства подтвердили, что в доме по Пятигорской, 20 "А" максимально допустимые нормы по радону превышены в 10-12 раз. Исследования проводились и в 2018, и в 2019 году, с привлечением аккредитованной лаборатории "Центр гигиены и эпидемиологии", говорится в ответе ведомства "Кавказскому узлу" от 21 февраля. "При превышении нормируемых показателей радона должны проводиться защитные мероприятия, направленные на снижение поступления радона в воздух помещений и улучшении вентиляции помещений", - говорится в письме из управления.

Руководитель управления указал в письме, что его ведомство неоднократно просило администрацию Лермонтова принять срочные меры. Медико-биологическое агентство также обращалось к министру строительства и архитектуры Ставропольского края с предложением взять данную ситуацию под личный контроль. О результатах этих обращений в письме ничего не сказано.

По данным Всемирной организации здравоохранения, воздействие радона в домашних условиях ежегодно приводит к десяткам тысяч смертей от рака легких. Чтобы уменьшить эту угрозу, ВОЗ инициировала международный проект "Радон", говорится в публикации на сайте организации от 30 января 2006 года.

По мнению юриста Сергея Иващенко, власти должны либо переселить всех жильцов в безопасный дом, либо провести ремонтные работы, которые бы исключили попадание газа радона в их квартиры.

Ранее, 7 февраля, "Кавказский узел" получил ответ из мэрии города Лермонтова. Однако в письме от имени заместителя главы городской администрации Кубадиева нет ответов на вопросы о радоновой опасности для жителей многоквартирного дома.

20 февраля в редакцию "Кавказского узла" поступил ответ пресс-службы губернатора Ставропольского края. Там также не оказалось ответов на вопросы об обследовании проблемного дома и мерах, принятых для ликвидации радоновой угрозы. Запрошенная информация относительно воздействия радиации и газа радона на здоровье людей "не относится к компетенции органов исполнительной власти Ставропольского края", указано в письме.

Получить комментарий в краевом Министерстве здравоохранения по вопросу опасности радиоактивного газа радона для жизни и здоровья людей корреспонденту "Кавказского узла" не удалось. Чиновники сослались на свою неосведомленность в этом вопросе.