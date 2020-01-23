Жители Лермонтова рассказали об угрозе обрушения многоквартирного дома

23 января 2020, 13:36

Более ста жильцов ветхого дома в Лермонтове опасаются его обрушения и вынуждены своими силами ремонтировать здание. Ответы чиновников на жалобы сводятся к обещаниям найти для обслуживания дома управляющую компанию, рассказали они.

В бывшем общежитии по улице Горной в Лермонтове живет 30 семей, всего более ста человек, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" секретарь горкома КПРФ Владимир Рябченко. По его словам, обслуживающая дом старая котельная может выйти из строя, коммуникации в подвалах двух корпусов дома изношены, крыши протекают, в фундаменте дома появились трещины.

"В сентябре [2019 года] ко мне обратились жильцы этого дома с просьбой помочь в первую очередь с системой отопления. Дело шло к зиме, и надо было думать, что будет с котельной", - рассказал Владимир Рябченко.

По его словам, котельная, построенная в 1982 году, находится «в плачевном и безобразнейшем состоянии». При этом после закрытия городского МУП по ЖКХ в начале 2000-х годов все жилищные вопросы стали подведомственны краевому правительству, поэтому на встречах с местными властями активистов направляли в профильное краевое министерство, рассказал представитель КПРФ.

"Отправляем запросы туда [краевым властям], получаем от них отписки, которые ничего не обещают и ничего не объясняют", - рассказал Рябченко, уточнив, что, по его сведениям, проблемный дом не значится в графике на капремонт до 2030 года.

Жители дома пожаловались на бедственное положение

Корреспондент «Кавказского узла» побывал на улице Горной. Трехэтажный ветхий дом, построенный в 1981 году, имеет два корпуса, в которых располагаются 60 квартир. Только в половине из них проживают люди, остальные пустуют.

Жительница дома Марина Макавкина, которая вселилась в этот дом три года назад, рассказала, что управляющая компания ранее отказалась от управления их домом. Жильцы писали письма в мэрию, просили главу города признать дом аварийным, но получали сообщения о том, что мэрия пытается найти для проблемного дома управляющую компанию, рассказала Макавкина.

"Говорили, что проживать здесь можно, а что крыша течет – ничего страшного. Они ссылались на то, что у нас 80% должников по коммунальным платежам и за капремонт. А должники появились из-за того, что нас [оставила] управляющая компания. Мы очень хотим, чтобы или сделали капитальный ремонт, или расселили нас", - сказала Марина Макавкина.

Она показала одну из квартир многодетной матери-одиночки, которая оставила Макавкиной свои ключи. "Женщина живет на третьем этаже. Недавно сделала ремонт, установила красивые навесные потолки. Но с дождями потолок "поплыл", и красота закончилась. У нее тут в непогоду тазики на полу стоят, собирают воду, льющуюся с потолка", - указала на промокший потолок Марина Макавкина.

Собственник одной из квартир Сергей Батура показал корреспонденту "Кавказского узла" подвал дома. Стены подвала покрыты трещинами, в одну из них мужчина легко засунул зажигалку. "Это у нас несущая стена в таком состоянии", - пояснил жилец.

Бывший сварщик, а ныне пенсионер Николай Крамаренко – старожил проблемного дома. Он вселился сюда с семьей одним из первых 30 лет назад. Крамаренко ключом открыл дверь подвала и показал корреспонденту "Кавказского узла" ржавые трубы канализации и новые трубы, которые жильцы, по его словам, поменяли за свой счет.

"Люди меняли трубы сами, а в бюджет мы платим, как будто они [власти] нам делали. А остальные трубы - старье. Вон все ржавое. Их даже сваркой брать страшно", - рассказал Николай Крамаренко.

Евгений Железняк, который живет в этом доме с 1993 года с женой и двумя детьми, показал корреспонденту "Кавказского узла" обширные трещины в фундаменте здания. "Дом постепенно туда сползает. Щель растет. Боимся обвала. Тем более, что здесь землетрясения часто бывают. Последнее было полгода назад", - сказал Евгений Железняк.

Оба корпуса дома имеют аналогичные проблемы, пояснила корреспонденту "Кавказского узла" многодетная мать Елена Солодко. "Трещины в подвалах и фундаментах, протекающие крыши, гнилая коммуникация, искрящаяся электропроводка, разрушающийся козырек крыши. Видите, свисают с края крыши куски железобетона. Падают. Чудом трагедии пока не было", - пожаловалась женщина.

По ее словам, она переехала в Лермонтов из Ростова-на-Дону в 2016 году. Под материнский капитал купила в этом доме квартиру – без воды и коммуникаций, но с долгами по коммунальным платежам от старых хозяев. Жильцы, по ее словам, не понимают, кому они платят коммунальные платежи и за капремонт, так как управляющей компании у них нет, а на платежках вообще не указана организация-получатель денег. "Я вовремя оплачиваю коммунальные квитанции и за капремонт, но нам не ремонтируют дом. Жильцы за свой счет все чинят", - сказала Елена Солодко.

"Звонили туда [по телефону в платежке], спрашивали о состоянии фонда капремонта. Нам сказали, что это нас не касается. Собираемся обратиться в прокуратуру", - пояснила Марина Макавкина.

Жильцы вынуждены сами ремонтировать дом, подтвердил пенсионер Павел Миронов. "Мы ремонт делаем, латаем и живем пока. Сколько денег своих на этот дом потратили? Да не считали. Очень много. И воду, и электричество меняли сами", - рассказал он.

Виталий Криворученко живет с женой и сыном во втором корпусе дома уже 30 лет. Он показал корреспонденту несанкционированную свалку, которая образовалась в ста метрах от его дома. По словам мужчины, когда-то на этом месте была столовая ликвидированного 10 лет назад детского лагеря. Столовую недавно снесли, но строительный мусор не убрали, а землю не рекультивировали и не огородили, и теперь сюда свозят на грузовиках строительный и бытовой мусор. "Власти решать проблему не хотят", - пожаловался Виталий Криворученко.

Жильцы дома не смогли показать корреспонденту "Кавказского узла" переписку с администрацией города и надзорными органами, пояснив, что она не сохранилась.

Жильцам не удалось получить ответы от мэра

22 января мэр Лермонтова Станислав Полулях в прямом эфире на канале в YouTube в течение часа общался с горожанами, но не ответил на вопросы по поводу признания аварийным дома аварийным на улице Горной и переселении людей в безопасное жилье, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" родственник семьи, проживающей в проблемном доме, Вячеслав Селихов.

По его словам, жители Лермонтова могли заранее отправить вопросы на два адреса электронной почты администрации города, а также через чат в Telegram и по телефону прямого эфира. Сам Селихов, по его словам, отправил вопросы на оба электронных адреса. Он также видел, что в чате прямого эфира дважды задавались вопросы по поводу проблемного дома. "Но мэр не стал на них отвечать", - констатировал Селихов.

Марина Макавкина уточнила, что стать участницей прямой линии ей не удалось. "Во-первых, сложно было найти этот канал. Оказывается, нужно было набрать в поисковике слово "Лермонтов" с опечаткой. Поэтому неудивительно, что прямой эфир смотрели всего 87 человек. Дозвониться по указанному там телефону было невозможно, так как он был выключен. Кого в эфир выпускали, остается загадкой", - посетовала Марина Макавкина.

"Кавказский узел" направил в администрацию города Лермонтова запрос с предложением разъяснить ситуацию, сложившуюся с проблемным домом на улице Горная. Ответ мэрии в редакцию пока не поступил.

Станислав Полулях 25 февраля 2015 года был избран сити-менеджером Лермонтова. Он пообещал сосредоточиться на решении проблем ЖКХ. В сентябре 2018 года горсовет депутатов поручил Полуляху исполнять обязанности главы города после того, как мэр Евгений Нуйкин ушел в отставку.

Юрист посоветовал жильцам добиваться признания дома аварийным

Согласно закону "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" от 04.07.1991 года, приватизация комнат в общежитии не допускается, уточнил корреспонденту "Кавказского узла" юрист Сергей Иващенко.

"Но за прошедшие годы после его принятия появилось множество лазеек в законодательстве. Так, если общежитие отошло муниципалитету, а здание приобрело статус многоквартирной жилой недвижимости, то этот запрет не действует. В данном случае, скорее всего, так и произошло", - сказал юрист.

Жильцам дома стоит добиваться официального признания межведомственной комиссией их дома ветхим или аварийным и подверженным сносу, считает Иващенко. Тогда, независимо от того, приватизированы квартиры или заняты по договору соцнайма, власти будут обязаны их расселить или предоставить приемлемую компенсацию, уточнил он.

"Необходимо бороться за свои жилищные и конституционные права всеми законными способами. А по поводу организации, получающей от жильцов этого дома платежи, нужно, несомненно, писать заявление в прокуратуру", - сказал Сергей Иващенко.