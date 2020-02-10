Жильцы разрушающегося дома обвинили власти Лермонтова в бездействии

10 февраля 2020, 19:42

Власти Лермонтова на Ставрополье отказываются признавать аварийным многоквартирный дом, где просели полы и потрескались стены, а управляющие компании не желают брать его на баланс. Жильцы пожаловались, что уже 17 лет добиваются реакции властей.

Один из углов дома заметно просел. По фасаду и карнизу протянулись многочисленные трещины. Шифер на крыше местами словам, и дыры прикрыты кусками жести, передал корреспондент "Кавказского узла", осмотревший дом. В этом доме №20 "А" по Пятигорской улице проживают 50 семей с 11 малолетними детьми.

По словам жителей дома, он построен в 1954 году, одним из первых в городе как общежитие для строителей и считался временным жильем. Подвала в доме нет, он стоит на четырех кирпичных стяжках. "Ни одного капитального ремонта за 36 лет моей жизни в этом доме я не видела. Один раз косметический ремонт сделали. Ведем борьбу с администрацией города уже 17 лет. Дом разрушается, он проседает. Под домом образовалась яма из «киселя», так как канализационные и сточные воды беспрепятственно скапливаются под домом и образуют там жижу. Мы в душевую комнату боимся ходить. Это как русская рулетка - кто первый провалится", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" хозяйка одной из квартир Татьяна Садовская, продемонстрировав просевший в душевой пол.

Штукатурка на потолках осыпалась, в доме повсюду пятна черной плесени. Водопроводные и канализационные трубы проржавели, видны подтеки. "Канализационный колодец у нас сгнил, как и все трубы. Управляющей компании у нас нет. Мэрия нам ее найти не может, так как эти компании не хотят брать наш дом, отказываются нами заниматься. Содержание и ремонт дома слишком для них дороги", - отметила Татьяна Садовская.

Под полом первого этажа в доме прорвало водопроводную трубу. "Ну что делать? Ремонтников вызывать? Опять за свой счет ремонт делать будем", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Михаил Червяков, который живет в доме с тремя дочерьми, самой младшей из которых 2,5 года. В комнате Червяковых провисает потолок, верхняя часть стен покрыта трещинами. Входная дверь закрывается с трудом, так как дверной проем просел.

Власти перенесли сроки капремонта с 2023 на 2021 год

Бывшая управляющая домом, Ирина Лактионова, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" по телефону, что выехала из проблемного дома. По ее словам, она в декабре 2019 года была на приеме у губернатора. "После нашего разговора дом 13 января осмотрела специальная комиссия. Администрации города было предписано найти деньги на ремонт стен и потолков и сдвинуть сроки капремонта с 2023 года на 2021 год", - рассказала Ирина Лактионова. Она добавила, что стоит в очереди на новое жилье уже около 30 лет и не верит обещаниям властей.

В 2019 году городские власти создали комиссию, которая признала дом пригодным к проживанию, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" секретарь горкома КПРФ Владимир Рябченко. "Комиссия рекомендовала проведение ремонта: где-то бетон залить, вентиляцию отремонтировать, и прочее. Но в комиссии не было ни одного строителя, только писаки-чиновники. Не их это дело - определять, что ремонтировать, а что нет. Им надо было решить только вопрос непригодности дома для жилья", - считает Рябченко.

По его словам, жильцы готовятся обратиться в суд. "Весь жилищный комплекс здесь [, в нижней части города,] строился как временное жилье для строителей. Все эти дома стоят на ленточном фундаменте, который под собственной тяжестью проседает. Просела и система канализации, и полы в квартирах и коридорах домов. Сносить эти дома надо и переселять людей в новые, верхние районы города", - полагает Владимир Рябченко.

Первый заместитель главы лермонтовской администрации, начальник управления ЖКХ Кубадиев подтвердил, что дом построен в 1954 году. Проводилась проверка, признавшая законной приватизацию квартир в этом доме. Аварийным дом не признан. В 2019 году в этом доме проводился капитальный ремонт тепло- и электроснабжения. В 2021 году власти планируют провести капитальный ремонт фасада, холодного и горячего водоснабжения, говорится в письменном ответе мэрии "Кавказскому узлу". Сколько семей проживает в доме, в мэрии не знают.

Жильцам следует обратиться в суд, полагает юрист

В данном случае нарушено конституционное право на жилище, предусмотренное 40 статьей Основного закона, указал юрист Сергей Иващенко. "Жильцы пытались довести дело до суда, но у них не получилось. Советую все же не занимать пассивную позицию и вновь начать борьбу за свои права", - предложил жильцам юрист.

По мнению Сергея Иващенко, жильцам проблемного дома необходимо, во-первых, заказать в независимой специализированной организации обследование дома на предмет его пригодности для проживания. Затем нужно собрать пакет документов, предусмотренных постановлением правительства России от №47 от 2006 года "Об утверждении положения о признании жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции".

"С этим пакетом документов нужно пойти в мэрию и подвигнуть ее на организацию новой комиссии, которая бы обследовала дом и, в случае признания его аварийным, вышла бы с предложением к краевым властям о переселении жильцов в безопасные жилые помещения. Если мэрия будет бездействовать, нужно писать иски в суд и жалобы в правозащитные организации, к краевому уполномоченному по правам человека", - рассказал Сергей Иващенко.