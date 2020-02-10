Михаил Червяков показывает чердак дома. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла"

10 февраля 2020, 19:42

Жильцы разрушающегося дома обвинили власти Лермонтова в бездействии

Власти Лермонтова на Ставрополье отказываются признавать аварийным многоквартирный дом, где просели полы и потрескались стены, а управляющие компании не желают брать его на баланс. Жильцы пожаловались, что уже 17 лет добиваются реакции властей.

Один из углов дома заметно просел. По фасаду и карнизу протянулись многочисленные трещины. Шифер на крыше местами словам, и дыры прикрыты кусками жести, передал корреспондент "Кавказского узла", осмотревший дом. В этом доме №20 "А" по Пятигорской улице проживают 50 семей с 11 малолетними детьми.

Татьяна Садовская. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла"По словам жителей дома, он построен в 1954 году, одним из первых в городе как общежитие для строителей и считался временным жильем. Подвала в доме нет, он стоит на четырех кирпичных стяжках. "Ни одного капитального ремонта за 36 лет моей жизни в этом доме я не видела. Один раз косметический ремонт сделали. Ведем борьбу с администрацией города уже 17 лет. Дом разрушается, он проседает. Под домом образовалась яма из «киселя», так как канализационные и сточные воды беспрепятственно скапливаются под домом и образуют там жижу. Мы в душевую комнату боимся ходить. Это как русская рулетка - кто первый провалится", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" хозяйка одной из квартир Татьяна Садовская, продемонстрировав просевший в душевой пол.

Штукатурка на потолках осыпалась, в доме повсюду пятна черной плесени. Водопроводные и канализационные трубы проржавели, видны подтеки. "Канализационный колодец у нас сгнил, как и все трубы. Управляющей компании у нас нет. Мэрия нам ее найти не может, так как эти компании не хотят брать наш дом, отказываются нами заниматься. Содержание и ремонт дома слишком для них дороги", - отметила Татьяна Садовская.

Под полом первого этажа в доме прорвало водопроводную трубу. "Ну что делать? Ремонтников вызывать? Опять за свой счет ремонт делать будем", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Михаил Червяков, который живет в доме с тремя дочерьми, самой младшей из которых 2,5 года. В комнате Червяковых провисает потолок, верхняя часть стен покрыта трещинами. Входная дверь закрывается с трудом, так как дверной проем просел.

Власти перенесли сроки капремонта с 2023 на 2021 год

Проблемный дом №20а. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла"Бывшая управляющая домом, Ирина Лактионова, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" по телефону, что выехала из проблемного дома. По ее словам, она в декабре 2019 года была на приеме у губернатора. "После нашего разговора дом 13 января осмотрела специальная комиссия. Администрации города было предписано найти деньги на ремонт стен и потолков и сдвинуть сроки капремонта с 2023 года на 2021 год", - рассказала Ирина Лактионова. Она добавила, что стоит в очереди на новое жилье уже около 30 лет и не верит обещаниям властей.

В 2019 году городские власти создали комиссию, которая признала дом пригодным к проживанию, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" секретарь горкома КПРФ Владимир Рябченко. "Комиссия рекомендовала проведение ремонта: где-то бетон залить, вентиляцию отремонтировать, и прочее. Но в комиссии не было ни одного строителя, только писаки-чиновники. Не их это дело - определять, что ремонтировать, а что нет. Им надо было решить только вопрос непригодности дома для жилья", - считает Рябченко.

По его словам, жильцы готовятся обратиться в суд. "Весь жилищный комплекс здесь [, в нижней части города,] строился как временное жилье для строителей. Все эти дома стоят на ленточном фундаменте, который под собственной тяжестью проседает. Просела и система канализации, и полы в квартирах и коридорах домов. Сносить эти дома надо и переселять людей в новые, верхние районы города", - полагает Владимир Рябченко.

Первый заместитель главы лермонтовской администрации, начальник управления ЖКХ Кубадиев подтвердил, что дом построен в 1954 году. Проводилась проверка, признавшая законной приватизацию квартир в этом доме. Аварийным дом не признан. В 2019 году в этом доме проводился капитальный ремонт тепло- и электроснабжения. В 2021 году власти планируют провести капитальный ремонт фасада, холодного и горячего водоснабжения, говорится в письменном ответе мэрии "Кавказскому узлу". Сколько семей проживает в доме, в мэрии не знают. 

Жильцам следует обратиться в суд, полагает юрист

Жильцы проблемного дома показывают трещины на потолке. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла"В данном случае нарушено конституционное право на жилище, предусмотренное 40 статьей Основного закона, указал юрист Сергей Иващенко. "Жильцы пытались довести дело до суда, но у них не получилось. Советую все же не занимать пассивную позицию и вновь начать борьбу за свои права", - предложил жильцам юрист.

По мнению Сергея Иващенко, жильцам проблемного дома необходимо, во-первых, заказать в независимой специализированной организации обследование дома на предмет его пригодности для проживания. Затем нужно собрать пакет документов, предусмотренных постановлением правительства России от №47 от 2006 года "Об утверждении положения о признании жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции".

"С этим пакетом документов нужно пойти в мэрию и подвигнуть ее на организацию новой комиссии, которая бы обследовала дом и, в случае признания его аварийным, вышла бы с предложением к краевым властям о переселении жильцов в безопасные жилые помещения. Если мэрия будет бездействовать, нужно писать иски в суд и жалобы в правозащитные организации, к краевому уполномоченному по правам человека", - рассказал Сергей Иващенко.

Примечание:

"Жильцы аварийной многоэтажки в Сочи отказались выселяться без гарантий нового жилья", "Жительница Кабардино-Балкарии потребовала переселения из ветхого жилья", "Переселенцы из аварийного жилья в Чечне указали на некачественный ремонт в новых домах".

Автор: Вячеслав Ященко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

10 февраля 2020, 21:05

10 февраля 2020, 20:29

10 февраля 2020, 20:05

10 февраля 2020, 18:55

10 февраля 2020, 18:31

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи